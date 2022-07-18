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18 июля 2022, 15:45 4

Бытовое убийство раскрыли в Райчихинске

Девушка заколола парня ножом в гаражном массиве

Бытовое убийство раскрыли в Райчихинске
Фото: pixabay.com

По данным Следственного комитета, 9 июля 2022 года в гаражном массиве, расположенном на улице Советской поселка Прогресс, произошло убийство 23-летнего молодого человека. Смертельное ранение ножом ему нанесла 21-летняя жительница Райчихинска, уверены следователи. От полученных ран потерпевший скончался уже в больнице.

Причиной преступления стала личная неприязнь. Обвиняемая задержана и заключена под стражу. Следственным отделом по городу Райчихинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

На допросе обвиняемая признала свою вину в инкриминируемом ей деянии. На месте преступления проведена процедура проверки показаний в присутствии обвиняемой.

Райчихинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следственными органами проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления.

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#криминал #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    И какова причина неприязни?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 день назад

    Лайка, что ты как маленькая, что обычно делают за гаражами парень и девушка. Произошло недопонимание, просто у девушки был нож.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    FыR-FыR, откуда инфа?! Статья сухая( Из-за чего именно, кто скорую вызвал? Выложили факт типа "умер Иванов И.И."(

    А можно было целую поэму накатать! Читаю ещё один портал (хабаровский), так там новости по авариям пишут так, что зачитаешься! Кто-кого догнал, как из машины доставали, прям с интригами!

    Читаешь взахлёб! Ну, например, ""Заряженный" Laurel выбил с дороги

    Terios Kid"

    "...Судя по тому, как далеко от места столкновения отлетела машина автомобилистки, молодой человек двигался в хорошем темпе... Видимо, заметив опасность, автолюбительница инстинктивно нажала на педаль тормоза... Чтобы вытащить пострадавшую из салона крошечного внедорожника, людям пришлось руками отогнуть заклинившую пассажирскую дверь Kid. Горожанку было проще вытаскивать именно с этой стороны - почему, станет ясно дальше. Было видно, что последствия удара для автомобилистки были не пустячными..."

    Статья с двхаб держит в напряжении! Полна красок! А тут?! Пф((

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 день назад

    Сразу видно, что журналисты провели целое расследование: поговорили с пострадавшим, сотрудником ДПС... даже узнали, что нет у обоих ОСАГО))

    Прямо встретились два одиночества! Даже на права оба в 2016-м году сдали))

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