Бытовое убийство раскрыли в Райчихинске

По данным Следственного комитета, 9 июля 2022 года в гаражном массиве, расположенном на улице Советской поселка Прогресс, произошло убийство 23-летнего молодого человека. Смертельное ранение ножом ему нанесла 21-летняя жительница Райчихинска, уверены следователи. От полученных ран потерпевший скончался уже в больнице.

Причиной преступления стала личная неприязнь. Обвиняемая задержана и заключена под стражу. Следственным отделом по городу Райчихинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации девушке предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

На допросе обвиняемая признала свою вину в инкриминируемом ей деянии. На месте преступления проведена процедура проверки показаний в присутствии обвиняемой.

Райчихинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следственными органами проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления.