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18 июля 2022, 14:11 0

Василий Орлов отметил заинтересованность амурчан в использовании международного моста

За первый месяц работы по нему прошли 412 грузовых автомобилей

Василий Орлов отметил заинтересованность амурчан в использовании международного моста
Фото: Амур.инфо

По информации таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган» Хабаровской таможни, за первый месяц сотрудники оформили на выезд в Китай 206 единиц транспорта и столько же на въезд в Россию.

На пункте пропуска «Кани-Курган» в целях стабильной работы и предотвращения очередей на государственной границе работает электронная очередь. Регистрация и оформление на электронной площадке происходит бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Мы видим заинтересованность предприятий в экспорте и импорте через новый автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган». Движение набирает обороты, за первый месяц работы по международному мосту через Амур границу пересекли 412 грузовиков. В последние две недели количество автомобилей растёт. В Благовещенск из Хэйхэ доставили картон для производства упаковки пищевых продуктов, двери, обувь, канцелярские товары, запасные части и шины. В Китай отправили пиломатериалы, сухое молоко, косметику и другие товары, – рассказал губернатор Василий Орлов.

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#бизнес #Китай #таможня #транспорт

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