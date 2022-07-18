Василий Орлов отметил заинтересованность амурчан в использовании международного моста

По информации таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган» Хабаровской таможни, за первый месяц сотрудники оформили на выезд в Китай 206 единиц транспорта и столько же на въезд в Россию.

На пункте пропуска «Кани-Курган» в целях стабильной работы и предотвращения очередей на государственной границе работает электронная очередь. Регистрация и оформление на электронной площадке происходит бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Мы видим заинтересованность предприятий в экспорте и импорте через новый автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган». Движение набирает обороты, за первый месяц работы по международному мосту через Амур границу пересекли 412 грузовиков. В последние две недели количество автомобилей растёт. В Благовещенск из Хэйхэ доставили картон для производства упаковки пищевых продуктов, двери, обувь, канцелярские товары, запасные части и шины. В Китай отправили пиломатериалы, сухое молоко, косметику и другие товары, – рассказал губернатор Василий Орлов.