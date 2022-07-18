В Белогорске проводят проверку по факту исчезновения 17-летнего парня

В Белогорске организовали доследственную проверку по факту исчезновения 17-летнего подростка на реке Томь, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Напомним, происшествие случилось в воскресенье, 17 июля. Пропавший мальчик был на реке в микрорайоне «Амурсельмаш» со своей сестрой. Он захотел переплыть реку, после чего пропал. Парня пока не нашли.

Кроме того, проверку проводит и прокуратура Белогорска. Сотрудники ведомства выяснят, исполнялось ли законодательство об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также проверят соблюдение органами местного самоуправления законодательства в части оборудования мест, не предназначенных для купания. После, если будут основания, прокуратура примет необходимые меры реагирования.