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18 июля 2022, 15:12 1

В Белогорске проводят проверку по факту исчезновения 17-летнего парня

Её организовали прокуратура и СК

В Белогорске проводят проверку по факту исчезновения 17-летнего парня
Фото: СУ СК РФ по Амурской области

В Белогорске организовали доследственную проверку по факту исчезновения 17-летнего подростка на реке Томь, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Напомним, происшествие случилось в воскресенье, 17 июля. Пропавший мальчик был на реке в микрорайоне «Амурсельмаш» со своей сестрой. Он захотел переплыть реку, после чего пропал. Парня пока не нашли.

Кроме того, проверку проводит и прокуратура Белогорска. Сотрудники ведомства выяснят, исполнялось ли законодательство об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также проверят соблюдение органами местного самоуправления законодательства в части оборудования мест, не предназначенных для купания. После, если будут основания, прокуратура примет необходимые меры реагирования.

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#Белогорск #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 день назад

    Безнадзорность 17-летнего парня! Лишь бы бумажками при проверке потрясти

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