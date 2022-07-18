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18 июля 2022, 13:54 0

Певец Дмитрий Колдун расстался с женой из-за неудач в карьере

Колдун рассказал о трудном периоде в жизни

Певец Дмитрий Колдун расстался с женой из-за неудач в карьере
Фото: zvezdi.ru

Дмитрий Колдун и его жена Виктория знакомы со школы. Со стороны отношения пары кажутся крепкими и идеальными. Однако у супругов был период, когда они сильно поссорились и расстались, сообщает «СтарХит».

Колдун рассказал, что в 2007 году у него начались конфликты с продюсером и коллегами. По его словам, в то время происходили скандалы с Дробышем, с Киркоровым и с Первым каналом. Из-за сложного периода у певца случались нервные срывы.

В тот же период у Виктории возникли проблемы в учебе. В какой-то момент супруги серьёзно поругались и решили, что каждому пора пойти своим путём. Однако через полгода они встретились и поняли, что хотят снова быть вместе.

36-летний артист отметил, что инициатором возобновления отношений стал он. По его словам, они решили встретиться в кафе, чтобы поговорить и что-то передать друг другу, но в итоге вместе напились.

После этого влюблённые ещё несколько лет прожили в неофициальном браке. В 2012 году Дмитрий и Виктория поженились, а спустя год впервые стали родителями. В 2016 году у пары родился второй ребёнок.

Колдун рассказал, что его сын Ян увлекается шахматами и недавно даже обыграл отца. Дочь Алиса больше творческая, любит петь и танцевать. Иногда они с Дмитрием поют дуэтом.

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#шоу-бизнес

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