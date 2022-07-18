Певец Дмитрий Колдун расстался с женой из-за неудач в карьере

Колдун рассказал, что в 2007 году у него начались конфликты с продюсером и коллегами. По его словам, в то время происходили скандалы с Дробышем, с Киркоровым и с Первым каналом. Из-за сложного периода у певца случались нервные срывы.

В тот же период у Виктории возникли проблемы в учебе. В какой-то момент супруги серьёзно поругались и решили, что каждому пора пойти своим путём. Однако через полгода они встретились и поняли, что хотят снова быть вместе.

36-летний артист отметил, что инициатором возобновления отношений стал он. По его словам, они решили встретиться в кафе, чтобы поговорить и что-то передать друг другу, но в итоге вместе напились.

После этого влюблённые ещё несколько лет прожили в неофициальном браке. В 2012 году Дмитрий и Виктория поженились, а спустя год впервые стали родителями. В 2016 году у пары родился второй ребёнок.

Колдун рассказал, что его сын Ян увлекается шахматами и недавно даже обыграл отца. Дочь Алиса больше творческая, любит петь и танцевать. Иногда они с Дмитрием поют дуэтом.