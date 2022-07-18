Программа «Городские практики» стартовала в Благовещенске
К планированию благоустройства привлекают и обычных горожан
Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале поделился впечатлениями от просветительской программы «Городские практики», организованной федеральным проектом Архитекторы.рф. Проект охватывает два десятка городов и реализуется при поддержке Центра развития территорий Амурской области.
Участниками проекта стали архитекторы, проектировщики, дизайнеры, представители бизнеса и администраций региона, к которым присоединились местные жители, желающие улучшить городскую среду обитания.
В ходе работы были предложены варианты развития четырёх конкретных городских территорий: сквер имени Валерия Приемыхова, территория АмГУ, сквер «Крестьянский», сквер 40-летия ВЛКСМ.
— Например, сквер 40-летия ВЛКСМ, в народе – «Сороконожка», задумали как экопарк. И в этом наши позиции совпадают. Однозначно территорию приведем в порядок. Планируем, что это будет зона тихого отдыха со стандартным набором элементов благоустройства – дорожками, освещением, малыми архитектурными формами. Сохраним уникальный видовой состав деревьев. В амурской столице мы ежегодно приводим в порядок территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и за счет городского бюджета. Спасибо всем участникам проекта! Ваши идеи непременно будем использовать для дальнейшего благоустройства общественных пространств, – поделился мэр в своём телеграм-канале.
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