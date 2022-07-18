Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
18 июля 2022, 16:21 0

Программа «Городские практики» стартовала в Благовещенске

К планированию благоустройства привлекают и обычных горожан

Программа «Городские практики» стартовала в Благовещенске
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале поделился впечатлениями от просветительской программы «Городские практики», организованной федеральным проектом Архитекторы.рф. Проект охватывает два десятка городов и реализуется при поддержке Центра развития территорий Амурской области.

Участниками проекта стали архитекторы, проектировщики, дизайнеры, представители бизнеса и администраций региона, к которым присоединились местные жители, желающие улучшить городскую среду обитания.

В ходе работы были предложены варианты развития четырёх конкретных городских территорий: сквер имени Валерия Приемыхова, территория АмГУ, сквер «Крестьянский», сквер 40-летия ВЛКСМ.

— Например, сквер 40-летия ВЛКСМ, в народе – «Сороконожка», задумали как экопарк. И в этом наши позиции совпадают. Однозначно территорию приведем в порядок. Планируем, что это будет зона тихого отдыха со стандартным набором элементов благоустройства – дорожками, освещением, малыми архитектурными формами. Сохраним уникальный видовой состав деревьев. В амурской столице мы ежегодно приводим в порядок территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и за счет городского бюджета. Спасибо всем участникам проекта! Ваши идеи непременно будем использовать для дальнейшего благоустройства общественных пространств, – поделился мэр в своём телеграм-канале.

Просмотров всего: 334

#городская власть #экология #ЖКХ

распечатать


Общество

Дома на трех улицах Благовещенска отключили от водоснабжения
Общество

В Благовещенске закрыли для проезда участок улицы Чайковского

Общество

В Благовещенске построят первую газовую котельную

Происшествия

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь