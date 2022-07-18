Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
18 июля 2022, 14:50 0

В Амурской области подтоплены два участка дорог

Непроходимы участки в Шимановском и Благовещенском районах

В Амурской области подтоплены два участка дорог
Фото: Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности

Сегодня, 18 июля, в Приамурье подтоплены два участка дорог из-за прохождения паводка. Подтопленных участков и домов в регионе нет, сообщает Амурский Центр ГЗ и ПБ.

В селе Ушаково Шимановского района подтоплена внутрипоселковая дорога (длина перелива – 15 метров, глубина – 0,4 метра). Сейчас данный участок закрыт для автомобилистов, администрация организовала лодочную переправу.

Из-за подъёма реки Амур дорогу подтопило в селе Марково Благовещенского района (длина перелива – 93 метра, глубина – 0,56 метра). Проехать тут можно только на технике высокой проходимости.

Отмечается, что вода полностью ушла с двух участков дорог: в Шимановском районе на дороге Нововоскресеновка – Аносово и в Магдагачинском районе на дороге Черняево – Кузнецово.

Просмотров всего: 644

#Благрайон #большая вода #дороги #происшествия

распечатать


Происшествия

В Белогорске подростки устроили в фонтане «пенную вечеринку»
Происшествия

Сотрудники угрозыска за несколько часов задержали подозреваемого в грабеже
Спорт 1

Под Благовещенском появится территория для авто- и мотоспорта
Происшествия

Житель амурского Прогресса осужден за убийство знакомого
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь