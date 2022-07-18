В Амурской области подтоплены два участка дорог

Сегодня, 18 июля, в Приамурье подтоплены два участка дорог из-за прохождения паводка. Подтопленных участков и домов в регионе нет, сообщает Амурский Центр ГЗ и ПБ.

В селе Ушаково Шимановского района подтоплена внутрипоселковая дорога (длина перелива – 15 метров, глубина – 0,4 метра). Сейчас данный участок закрыт для автомобилистов, администрация организовала лодочную переправу.

Из-за подъёма реки Амур дорогу подтопило в селе Марково Благовещенского района (длина перелива – 93 метра, глубина – 0,56 метра). Проехать тут можно только на технике высокой проходимости.

Отмечается, что вода полностью ушла с двух участков дорог: в Шимановском районе на дороге Нововоскресеновка – Аносово и в Магдагачинском районе на дороге Черняево – Кузнецово.