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18 июля 2022, 13:49 0

В Сковородинском районе нашли тела утонувших амурчанок

Женщины утонули в карьере вместе с машиной

В Сковородинском районе нашли тела утонувших амурчанок
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В водоёме у села Уруша спасатели нашли тела амурчанок 1973 и 1988 года рождения, сообщили в МВД России по Амурской области.

Трагедия произошла накануне. Машина, в которой находились амурчанки, съехала в котлован, заполненный водой.

В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщают, что тела женщин были извлечены из воды через несколько часов после трагедии.

С начала купального сезона в области утонули 22 человека, из них 4 ребенка.

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