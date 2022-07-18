В Сковородинском районе нашли тела утонувших амурчанок
Женщины утонули в карьере вместе с машиной
В водоёме у села Уруша спасатели нашли тела амурчанок 1973 и 1988 года рождения, сообщили в МВД России по Амурской области.
Трагедия произошла накануне. Машина, в которой находились амурчанки, съехала в котлован, заполненный водой.
В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщают, что тела женщин были извлечены из воды через несколько часов после трагедии.
С начала купального сезона в области утонули 22 человека, из них 4 ребенка.
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