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18 июля 2022, 15:29 2

Уровень Амура в районе Благовещенска поднялся на десять сантиметров

В ближайшие сутки ожидается подъём воды на многих реках Приамурья

Уровень Амура в районе Благовещенска поднялся на десять сантиметров
Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

Уровень реки Амур и устья Зеи в районе Благовещенска поднялся соответственно на 10 и 11 сантиметров.

По данным Амурского гидрометцентра на 8 часов утра 18 июля, водность Амура и устьевой части Зеи сохраняется повышенная, уровни воды выше нормы на 2,3 – 4,1 метра.

Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

Амур в районе Благовещенска поднялся за сутки на 10 сантиметров и составляет 545 сантиметров. Зея в районе Благовещенска поднялась на 11 сантиметров и составляет 445 сантиметров.

Наибольший подъём Амура за сутки произошёл в районе Константиновки (+28 сантиметров), Иннокентьевки (+36 сантиметров) и Поярково (+42 сантиметра). Наибольший подъём Зеи за сутки отмечен в районе Ураловки (+20 сантиметров). Наибольший спад воды за сутки зафиксирован на реке Уркан в районе Арби, где уровень воды упал сразу на 30 сантиметров.

В ближайшие сутки на Амуре от Игнашина до Джалинды ожидается подъём уровней воды на 20-60 сантиметров с подтоплением низких участков поймы, а ниже по течению до Гродекова 19-20 июля прогнозируется спад уровня на 20-60 сантиметров, на участке Константиновка – Поярково 19 июля ожидается дополнительный подъём на 5-20 сантиметров, затем понижение уровней воды на 5 – 15 сантиметров.

В районе Иннокентьевки в ближайшие два дня подъём продолжится на 15-30 сантиметров, с выходом воды на пойму около 20 сантиметров, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#большая вода #происшествия

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Комментарии
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  • дед

    дед
    2 дня назад

    метр разница??? - анекдот!

  • дед

    дед
    2 дня назад

    между Зеей и Амуром.....в Благе - целый метр?

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