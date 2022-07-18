Уровень Амура в районе Благовещенска поднялся на десять сантиметров

Уровень реки Амур и устья Зеи в районе Благовещенска поднялся соответственно на 10 и 11 сантиметров.

По данным Амурского гидрометцентра на 8 часов утра 18 июля, водность Амура и устьевой части Зеи сохраняется повышенная, уровни воды выше нормы на 2,3 – 4,1 метра.

Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

Амур в районе Благовещенска поднялся за сутки на 10 сантиметров и составляет 545 сантиметров. Зея в районе Благовещенска поднялась на 11 сантиметров и составляет 445 сантиметров.

Наибольший подъём Амура за сутки произошёл в районе Константиновки (+28 сантиметров), Иннокентьевки (+36 сантиметров) и Поярково (+42 сантиметра). Наибольший подъём Зеи за сутки отмечен в районе Ураловки (+20 сантиметров). Наибольший спад воды за сутки зафиксирован на реке Уркан в районе Арби, где уровень воды упал сразу на 30 сантиметров.

В ближайшие сутки на Амуре от Игнашина до Джалинды ожидается подъём уровней воды на 20-60 сантиметров с подтоплением низких участков поймы, а ниже по течению до Гродекова 19-20 июля прогнозируется спад уровня на 20-60 сантиметров, на участке Константиновка – Поярково 19 июля ожидается дополнительный подъём на 5-20 сантиметров, затем понижение уровней воды на 5 – 15 сантиметров.

В районе Иннокентьевки в ближайшие два дня подъём продолжится на 15-30 сантиметров, с выходом воды на пойму около 20 сантиметров, сообщает Амурский гидрометцентр.