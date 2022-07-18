Жена Михаила Боярского призналась, что хотела развестись с артистом из-за его измен

Луппиан рассказала, что сначала они с Боярским просто дружили. Он вместе с приятелями приходил в её комнату в коммуналке попеть под гитару, поесть и поговорить. Актриса признаётся, что поначалу побаивалась Михаила из-за его стихийного характера. Только когда они стали вместе репетировать в театре, Луппиан увидела в Боярском остроумного, серьёзного и глубокого человека, которого полюбила.

Лариса Регинальдовна не скрывает, что с Боярским жить трудно, ведь у него были огромные армии поклонниц. Но самой большой проблемой супруга актёра считает его постоянные смены настроения.

Луппиан ранее признавалась, что муж ей изменял и она собиралась от него уйти. При этом сам Михаил Сергеевич эту информацию называл «уткой». Актриса считает, что Боярский просто делает вид, что не помнит этого, поскольку ему так удобнее говорить.

По словам Ларисы Регинальдовны, только серьёзная болезнь супруга остановила её от развода. Михаил Сергеевич в то время страдал от тяжёлого панкреатита и уже много лет борется с диабетом. Луппиан отметила, что простила Боярского, но ничего не забыла. Она признаётся, что не в силах забыть ту боль, которую он причинил.

Сейчас супруги вместе играют в спектаклях. Лариса Регинальдовна называет мужа хорошим партнёром, который с годами становится только лучше. Она считает, что их личная история помогает им играть, и делает спектакль искренним и близким для людей.