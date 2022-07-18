В Белогорске на реке Томь пропал подросток

В воскресенье, 17 июля, в 22:30 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Амурской области из Белогорска поступило сообщение о пропаже подростка 2005 года рождения, сообщают в ведомстве.

В Амурском центре ГЗ и ПБ уточняют, что происшествие случилось на реке Томь. На месте работали полицейские. В понедельник, 18 июля, к поискам присоединились спасатели из Белогорска. Специалисты исследуют акваторию, в частности косы и перекаты.

С начала купального сезона в Приамурье утонуло 22 человека, среди них четверо – дети.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Сковородинском районе утонули две женщины.