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18 июля 2022, 14:29 0

В Белогорске на реке Томь пропал подросток

Предполагают, что он утонул

В Белогорске на реке Томь пропал подросток
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 17 июля, в 22:30 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Амурской области из Белогорска поступило сообщение о пропаже подростка 2005 года рождения, сообщают в ведомстве.

В Амурском центре ГЗ и ПБ уточняют, что происшествие случилось на реке Томь. На месте работали полицейские. В понедельник, 18 июля, к поискам присоединились спасатели из Белогорска. Специалисты исследуют акваторию, в частности косы и перекаты.

С начала купального сезона в Приамурье утонуло 22 человека, среди них четверо – дети.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Сковородинском районе утонули две женщины.

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#дети #МЧС #происшествия

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