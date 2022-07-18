Авиабилеты: дан прогноз динамики цен

— Авиационный сектор испытывает период беспрецедентной изоляции. Во-первых, действует запрет на пролеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ряда стран. Во-вторых, производителям ЕС и США запрещено продавать авиалайнеры, запчасти к ним и оказывать соответствующую техническую поддержку. Кроме того, после введения санкций зарубежные лизинговые компании западных стран стали требовать от России возврата авиационной техники, – объяснил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Госуниверситета управления Евгений Смирнов.

В начале года на этом фоне снизился спрос на внутренние перелеты по стране. Но это не привело к падению тарифов.

— Следует ожидать, что тарифы авиакомпаний на пассажирские перевозки будут расти также ввиду сохраняющейся невысокой рентабельности бизнеса, обусловленной отраслевыми ограничениями и издержками, – заявил Евгений Смирнов.

В 2023 году цены на авиабилеты могут подняться на фоне роста спроса. Рост цен также связан с закрытием прямых перелетов, пассажиры используют транзитные маршруты.