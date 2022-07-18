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18 июля 2022, 13:08 1

Авиабилеты: дан прогноз динамики цен

Стоимость авиабилетов растет с 2020 года

Авиабилеты: дан прогноз динамики цен
Фото: Амур.инфо

В ближайшее время не предвидится снижения стоимости авиабилетов в России. Цены на зарубежные направления будут оставаться высокими. В 2020 году цены на билеты стали повышаться, сейчас из-за дефицита авиапарка на понижение стоимости перелетов лучше не рассчитывать, сообщает РИА ФАН.

— Авиационный сектор испытывает период беспрецедентной изоляции. Во-первых, действует запрет на пролеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ряда стран. Во-вторых, производителям ЕС и США запрещено продавать авиалайнеры, запчасти к ним и оказывать соответствующую техническую поддержку. Кроме того, после введения санкций зарубежные лизинговые компании западных стран стали требовать от России возврата авиационной техники, – объяснил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Госуниверситета управления Евгений Смирнов.

В начале года на этом фоне снизился спрос на внутренние перелеты по стране. Но это не привело к падению тарифов.

— Следует ожидать, что тарифы авиакомпаний на пассажирские перевозки будут расти также ввиду сохраняющейся невысокой рентабельности бизнеса, обусловленной отраслевыми ограничениями и издержками, – заявил Евгений Смирнов.

В 2023 году цены на авиабилеты могут подняться на фоне роста спроса. Рост цен также связан с закрытием прямых перелетов, пассажиры используют транзитные маршруты.

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#транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 дня назад

    Я считаю что закончилась эпоха глобализации, мир уже поделен на разные геополитические зоны, а мелкие конфликты будут и дальше только делить его всё больше и больше. Время, когда любой желающий мог улететь куда угодно и когда ему захочется за сравнительно небольшой прайс ушло и уже не вернется при нашей жизни.

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