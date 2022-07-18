Регина Тодоренко и Влад Топалов отдали за гипнороды более 300 тысяч рублей

Мирослав стал вторым ребёнком Тодоренко и Топалова. Их старшему сыну Михаилу скоро исполнится четыре года. Мальчик появился на свет в одном из московских роддомов.

Свою вторую беременность Регина решила прожить максимально естественно и осознанно. Телеведущая выбрала необычный роддом, чтобы рождение малыша состоялось в домашней обстановке. Тодоренко опубликовала снимок комнаты с большой двуспальной кроватью и надувным бассейном с мячами, где появился на свет её сын.

Также Регина разместила в соцсетях короткое видео, в котором ест пиццу за обеденным столом, издавая странные звуки. Она объяснила, что в этом ролике она проживает одну из схваток, а в наушниках у неё звучат гипнотические аффирмации. Она пожелала «каждой женщине рожать легко, в любви, спокойствии и безопасности».

По словам Тодоренко, она выбрала новую технику естественных родов – гипнороды. Во время этого процесса используются дыхательные техники и практики самогипноза, чтобы облегчить боль. Малыш родился весом более 4 кг.

Регина скрывает место родов, но внимательные подписчики ведущей считают, что она рожала в Канаде. На одном из фото, где Влад Топалов гуляет с новорождённым сыном, поклонники увидели научный центр в Эдмонтоне. Ребёнок, рожденный в Канаде, автоматически получает гражданство этой страны. По подсчётам экспертов, за элитные роды Регина и Влад заплатили от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.