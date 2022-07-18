Благовещенцы собрали около трёх тонн вторсырья
В амурской столице прошла акция по раздельному сбору отходов
В субботу, 16 июля, на площади ОКЦ прошла традиционная акция по раздельному сбору отходов. Для повторного использования благовещенцы принесли около трёх тонн вторсырья, рассказали в пресс-службе мэрии.
В этот раз в ходе акции удалось собрать:
- 1,1 тонны макулатуры;
- около 130 килограммов батареек;
- 87 килограммов пластика с маркировкой 2 HDPE;
- 80 килограммов железа;
- 33 килограмма алюминия;
- 4 больших биг-бэга пэт-бутылок;
- 4 маленьких биг-бэга пакетов и пленки.
Также на переработку отправились около 240 литров подложек и контейнеров, две мешка блистеров (упаковок от таблеток) и один пакет щёток и пластиковых карт.
Фото: администрация Благовещенска
Кроме того, горожане принесли 1,5 тонны б/у одежды, которую передадут нуждающимся.
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