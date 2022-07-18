Благовещенцы собрали около трёх тонн вторсырья

В субботу, 16 июля, на площади ОКЦ прошла традиционная акция по раздельному сбору отходов. Для повторного использования благовещенцы принесли около трёх тонн вторсырья, рассказали в пресс-службе мэрии.

В этот раз в ходе акции удалось собрать:

1,1 тонны макулатуры;

около 130 килограммов батареек;

87 килограммов пластика с маркировкой 2 HDPE;

80 килограммов железа;

33 килограмма алюминия;

4 больших биг-бэга пэт-бутылок;

4 маленьких биг-бэга пакетов и пленки.

Также на переработку отправились около 240 литров подложек и контейнеров, две мешка блистеров (упаковок от таблеток) и один пакет щёток и пластиковых карт.

Фото: администрация Благовещенска

Кроме того, горожане принесли 1,5 тонны б/у одежды, которую передадут нуждающимся.