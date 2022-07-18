Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
18 июля 2022, 12:43 1

Благовещенцы собрали около трёх тонн вторсырья

В амурской столице прошла акция по раздельному сбору отходов

Благовещенцы собрали около трёх тонн вторсырья
Фото: Администрация Благовещенска

В субботу, 16 июля, на площади ОКЦ прошла традиционная акция по раздельному сбору отходов. Для повторного использования благовещенцы принесли около трёх тонн вторсырья, рассказали в пресс-службе мэрии.

В этот раз в ходе акции удалось собрать:

  • 1,1 тонны макулатуры;
  • около 130 килограммов батареек;
  • 87 килограммов пластика с маркировкой 2 HDPE;
  • 80 килограммов железа;
  • 33 килограмма алюминия;
  • 4 больших биг-бэга пэт-бутылок;
  • 4 маленьких биг-бэга пакетов и пленки.

Также на переработку отправились около 240 литров подложек и контейнеров, две мешка блистеров (упаковок от таблеток) и один пакет щёток и пластиковых карт.

Фото: администрация Благовещенска

Кроме того, горожане принесли 1,5 тонны б/у одежды, которую передадут нуждающимся.

Просмотров всего: 377

#экология

распечатать


Происшествия

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Общество 2

Амурские волонтёры очистили от мусора более 35 водоёмов
Общество 8

За неделю в Амурской области ликвидировали шесть незаконных свалок

Общество

Популяция аистов в Амурской области продолжает активно расти
Комментарии
Показать все (1)
  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ОКЦ - филиал городской свалки?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь