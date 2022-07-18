Амурчанин отправится в колонию за вождение в пьяном виде

Ранее судимого жителя Райчихинска признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за такое преступление, сообщает прокуратура Амурской области.

Второе правонарушение амурчанин совершил в июне 2021 года. Несмотря на то, что его лишили права находиться за рулём автомобиля, он вновь водил машину, будучи при этом нетрезвым. Осуждённого остановили сотрудники ГИБДД, они установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Виновника приговорили к девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишили права управлять транспортом на два года и десять месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.