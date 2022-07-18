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18 июля 2022, 12:21 1

В Благовещенске осуждён за убийство житель села Волково

Очередной конфликт на почве распития алкоголя закончился плохо

В Благовещенске осуждён за убийство житель села Волково
Фото: Pixabay

15 июля житель села Волково признан виновным в убийстве своего знакомого. С ним он поссорился во время распития спиртного. К тому моменту, когда обвиняемый решил избить собутыльника, тот уже мирно спал.

Это не остановило мужчину, он подошёл к спящему товарищу и несколько раз ударил его по груди, отчего последний умер спустя некоторое время.

С учётом всех обстоятельств суд назначил виновному 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвинение поддерживалось прокуратурой Благовещенского района, приговор вступит в законную силу после истечения времени, предусмотренного на его обжалование, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 день назад

    Уже традиционная ежедневная новость о смерти по синьке.

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