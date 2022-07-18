Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе

Путь к браку занял у пары два десятилетия. Их роман начался в 2002 году, когда Бен и Дженнифер вместе снялись в двух фильмах – «Джильи» (16+) и «Девушка из Джерси» (16+). Поклонники прозвали пару «Беннифер». Многие считали, что отношения пары являются постановочными и придуманными ради популярности.

В результате Лопес и Аффлек расстались, разорвав помолвку за день до свадьбы. Как пишет «Газета.ru», Дженнифер рассказывала в интервью, что они действительно были влюблены друг в друга, но их постоянно критиковали. По её словам, это разрушило их отношения изнутри, поскольку они не смогли справиться с негативом и сплетнями.

В 2004 Дженнифер вышла замуж за певца и актёра Марка Энтони. В браке у них родились близнецы, но в 2014 году их союз распался. Бен в 2005 году женился на актрисе Дженнифер Гарнер. У них появились на свет две дочери и сын. В 2018 году супруги развелись.

Весной 2021 Бен и Дженифер начали снова встречаться. Говорят, они все эти годы поддерживали дружеские отношения. Летом 2021 года пара впервые вышла в свет вместе на Венецианском кинофестивале.