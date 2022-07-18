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18 июля 2022, 11:15 0

Благовещенцев обвиняют в серии угонов

Им грозит по семь лет лишения свободы

Благовещенцев обвиняют в серии угонов
Фото: Амур.инфо

Свободненская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении троих благовещенцев. Их обвиняют в угоне автомобилей по предварительному сговору, сообщает прокуратура Амурской области.

По данным следствия, с середины октября до середины ноября 2021 года 19-летний благовещенец, имея при себе универсальный ключ от легковых автомобилей, с подельниками совершил шесть угонов транспортных средств.

В ноябре молодой человек вместе с подельником приехал на угнанном автомобиле в Свободный, где они совершили очередной угон автомобиля. На нём он вернулся обратно в Благовещенск, где его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

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#криминал #суды #происшествия #транспорт

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