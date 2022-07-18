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18 июля 2022, 12:02 2

Судебные приставы взыскали с амурчан долг в двойном размере

Нарушения выявила областная прокуратура

Судебные приставы взыскали с амурчан долг в двойном размере
Фото: Амур.инфо

В ходе проверки прокуратура области выяснила, что по одному из исполнительных производств судебные приставы-исполнители взыскали с должника задолженность за услуги связи в двойном размере.

Прокурор Завитинского района внёс представление руководителю Управления ФССП России по Амурской области. После этого излишне взысканную сумму в размере 2,5 тысячи рублей вернули должнику.

Как отмечают в областной прокуратуре, аналогичные случаи необоснованного взыскания с должников судебными приставами-исполнителями задолженности выявлены в Благовещенске, Белогорске, Бурейском районе. Территориальные прокуроры также внесли представления, благодаря чему должникам были возвращены излишне взысканные денежные средства.

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#закон #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 дня назад

    Любят они это дело. Если опять с кого повторно спишут буду писатьуже не им, а в прокуратуру

  • NikaK

    NikaK
    1 день назад

    Когда же с моей должницы долг взыщут? Хотя-бы в половинном размере...

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