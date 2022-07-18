Во Владивостоке прошли соревнования по дрифту RDS Asia

16 июля в приморской столице состоялся третий этап RDS Asia – дальневосточного первенства по дрифту. 12 наиболее подготовленных спортсменов из Приморья, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Благовещенска боролись за звание лучшего на гоночной трассе «Приморское кольцо».

Приморская погода показала свой нрав: дождь и солнце сменяли другу друга по очереди. Для автоспортсменов, чей успех напрямую зависит от сцепления шин с трассой, это были крайне трудные условия. В пятницу тренировочные заезды прошли под проливным дождём, но уже с утра в субботу во время квалификационных стартов светило солнце. Такая ситуация заставила спортсменов показать всё, на что они способны.

Фото в материале: пресс-служба RDS Asia

В итоге победу праздновал спортсмен с Камчатки Евгений Иванчей, выступавший на Nissan Silvia. На втором месте оказался Егор Шумилкин и его Nissan 180 SX, бронзы был удостоен Арсений Варавин, также выступавший на Nissan 180 SX. Таким образом, весь пьедестал оказался занят представителями известной дальневосточной гоночной команды «MadSnail racing». Победителем одиночных заездов «Тансо» стал Арсений Варавин, сообщает пресс-служба RDS Asia.

Благовещенский спортсмен Иван Канищев впервые в этом году принял участие в соревнованиях на Toyota Mark II. В общем зачёте он оказался на восьмом месте, но остался доволен результатом.

— Этап сложился нормально, но хотелось бы лучше. У нас был контакт в заезде с Константином Авшаровым, я повредил подвеску. Не выйди я на старт этого заезда из-за поломки, была бы возможность пройти в финал. Народ очень оценил темп моего автомобиля. Я прокатился с Лёшей Передереем и Арсением Варавиным, и я единственный, от кого они отставали, и это при том, что у нас примерно равная мощность, но всё решает настройка подвески, и тут у нас свои секретики. Мне приятно вернуться в дрифт, вспомнились эмоции, адреналин, соперничество. На четвёртом этапе продолжим! – рассказал Иван Канищев.