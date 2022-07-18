Валерий Тодоровский рассказал о своей жизни после потери жены Евгении Брик

Тодоровский не комментирует личную жизнь и смерть любимой жены. В настоящее время утешением для него стала работа. Именно творчество помогает режиссёру двигаться дальше.

Он рассказал, что «живёт не прошлым, а будущим». По словам Валерия, если бы он постоянно думал о том, что в его жизни не произошло, то «кис бы на окраине в депрессии». Тодоровский признаётся, что в его жизни всё непросто, однако он не переживает, если в его творчестве что-то не складывается.

Он отмечает, что многие его проекты не реализовались по разным причинам. Тем не менее, у Валерия всегда есть много новых идей, он находится «в постоянном процессе сочинения чего-то». По словам режиссёра, что бы ни происходило в его жизни, у него всегда «пишутся какие-то истории».

Одним из последних проектов Тодоровского стал сериал «Надвое», главные роли в котором сыграли Александр Петров и Данила Козловский.

Как пишет Woman, супруга режиссёра Евгения Брик умерла в феврале в возрасте 40 лет. Её смерть стала полной неожиданностью для поклонников и коллег, ведь большинство из них даже не догадывались, что у актрисы есть серьёзные проблемы со здоровьем.

Последние годы Тодоровский и Брик жили в Америке, где Евгения проходила длительное лечение. К сожалению, победить онкологию ей так и не удалось.