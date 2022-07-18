Валерий Тодоровский рассказал о своей жизни после потери жены Евгении Брик
После смерти любимой супруги Тодоровский с головой ушёл в работу
В феврале этого года от онкологии умерла жена Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик. Чтобы пережить потерю, режиссёр с головой погрузился в работу. Сейчас у него в производстве находится сразу несколько проектов. В недавнем интервью «Известиям» Тодоровский рассказал о своей жизни и творчестве.
Тодоровский не комментирует личную жизнь и смерть любимой жены. В настоящее время утешением для него стала работа. Именно творчество помогает режиссёру двигаться дальше.
Он рассказал, что «живёт не прошлым, а будущим». По словам Валерия, если бы он постоянно думал о том, что в его жизни не произошло, то «кис бы на окраине в депрессии». Тодоровский признаётся, что в его жизни всё непросто, однако он не переживает, если в его творчестве что-то не складывается.
Он отмечает, что многие его проекты не реализовались по разным причинам. Тем не менее, у Валерия всегда есть много новых идей, он находится «в постоянном процессе сочинения чего-то». По словам режиссёра, что бы ни происходило в его жизни, у него всегда «пишутся какие-то истории».
Одним из последних проектов Тодоровского стал сериал «Надвое», главные роли в котором сыграли Александр Петров и Данила Козловский.
Как пишет Woman, супруга режиссёра Евгения Брик умерла в феврале в возрасте 40 лет. Её смерть стала полной неожиданностью для поклонников и коллег, ведь большинство из них даже не догадывались, что у актрисы есть серьёзные проблемы со здоровьем.
Последние годы Тодоровский и Брик жили в Америке, где Евгения проходила длительное лечение. К сожалению, победить онкологию ей так и не удалось.
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