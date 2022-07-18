Авиакатастрофа на Камчатке: стали известны подробности о жертвах

Фото: Светлана Митина

Полёт на камчатский вулкан Узон для туристов из Москвы закончился трагедией. Обломки сгоревшего вертолета нашли накануне, в авиакатастрофе никто не выжил, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

За штурвалом вертолёта был российский биатлонист Игорь Малиновский, бывший член сборной РФ по биатлону. Вчера в соцсетях его отец, владелец компании «Взлёт», которой принадлежал вертолет Robinson, написал: «Игорь. Ты всегда будешь живой».

Организация Малиновского занимается перевозками туристов. Погибший Игорь в апреле закончил лётное училище. Как пишет РЕН.ТВ, по предварительным данным, туристический авиарейс зарегистрирован не был.

На борту находилось двое пассажиров. Сергей Колесняк и Зоя Кайгородова. Как сообщают «Известия», они прилетели на Камчатку в девятидневный тур. Сергей Колесняк был директором по развитию цифрового канала Tele2. Зоя Кайгородова – создатель компании по производству гигиенических средств. Ранее девушка работала топ-менеджером в известных российских компаниях «Эльдорадо», «Simple», «ЦУМ».

Останки тел погибших нашли около обгоревшего судна. Очевидцы сообщили, что к месту трагедии первыми пришли медведи, тела были истерзаны хищниками, пишет НТВ.