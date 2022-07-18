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18 июля 2022, 10:32 13

Авиакатастрофа на Камчатке: стали известны подробности о жертвах

Вертолет нашли сгоревшим

Авиакатастрофа на Камчатке: стали известны подробности о жертвах
Фото: Светлана Митина

Полёт на камчатский вулкан Узон для туристов из Москвы закончился трагедией. Обломки сгоревшего вертолета нашли накануне, в авиакатастрофе никто не выжил, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

За штурвалом вертолёта был российский биатлонист Игорь Малиновский, бывший член сборной РФ по биатлону. Вчера в соцсетях его отец, владелец компании «Взлёт», которой принадлежал вертолет Robinson, написал: «Игорь. Ты всегда будешь живой».

Организация Малиновского занимается перевозками туристов. Погибший Игорь в апреле закончил лётное училище. Как пишет РЕН.ТВ, по предварительным данным, туристический авиарейс зарегистрирован не был.

На борту находилось двое пассажиров. Сергей Колесняк и Зоя Кайгородова. Как сообщают «Известия», они прилетели на Камчатку в девятидневный тур. Сергей Колесняк был директором по развитию цифрового канала Tele2. Зоя Кайгородова – создатель компании по производству гигиенических средств. Ранее девушка работала топ-менеджером в известных российских компаниях «Эльдорадо», «Simple», «ЦУМ».

Останки тел погибших нашли около обгоревшего судна. Очевидцы сообщили, что к месту трагедии первыми пришли медведи, тела были истерзаны хищниками, пишет НТВ.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Добарыжились

  • Петро555

    Петро555
    2 дня назад

    Это точно

  • Oldlord

    Oldlord
    2 дня назад

    Undertaker, зависть не самое лучшее чувство.

  • Paster

    Paster
    2 дня назад

    Как там сказал министр экологии Камчатки: «нищебродствующей саранчи на Камчатке делать нечего».

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Чего жулью завидовать, не у станка стояли с малых лет

  • Spawn

    Spawn
    2 дня назад

    В апреле получил "права", а в июле уже перевозил пассажиров на незарегистрированном рейсе... может быть поэтому (и не только) в гражданской авиации России, есть такое "понятие" как второй пилот, который после окончания лётного училища, некоторое время занимает данное "место" на борту воздушного судна?

  • Paster

    Paster
    2 дня назад

    Не плохая такая антиреклама для получилась.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 дня назад

    "есть такое "понятие" как второй пилот"

    На Робинсоне и второй пилот? О_О

    Undertaker, надеюсь, у тебя есть веские основания обвинять погибших в жульничестве? И да, стоя у станка новость комментируешь?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 дня назад

    Если кто еще и был жив, его доел медведь. Не самая приятная смерть.

  • Spawn

    Spawn
    2 дня назад

    Oldlord, суть моего сообщения была не в наличии кресла второго пилота в Робинсоне...

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Ну старый лорд явно за станком никогда не работал, а я поработал.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Undertaker, сдаётся мне, что ты только языком можешь работать. )

    Spawn, я прекрасно понял, что речь шла об опыте. Но суть в том, что на лёгком вертолёте в краю вулканов опасно летать даже опытным пилотам с большим стажем. Там иногда и тяжёлого МИ-8 так мотыляет, что можно и в штаны наложить.

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    На разных работал, руками и горбом своим, на шее у простого рабочего народа не сидел, дармоедов никогда не работавших кормил, хотя их всех надо было гнать на рудники, норму сделают, тогда и пайку получат, но видимо время не то, это раньше уважение было к человеку труда.

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