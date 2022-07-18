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18 июля 2022, 10:05 6

Благовещенцы раскрасили бабочку, установленную возле МФЦ

В день основания города прошли акции и мастер-классы

Благовещенцы раскрасили бабочку, установленную возле МФЦ
Фото: Администрация Благовещенска

В воскресенье, 17 июля, в честь Дня подписания императором Александром II Указа об учреждении города Благовещенска горожане подарили вторую жизнь скульптуре бабочки, накануне перемещённой на территорию фестиваля цветов «Город в цвете», рассказали в мэрии.

Украсили бабочку молодые художники, волонтёры Корпуса добровольцев, ребята-школьники. В процессе работы к ним присоединились все желающие.

Кроме этого, отдел по делам молодёжи администрации Благовещенска и центр «Выбор» организовали для благовещенцев различные мастер-классы. На них горожан научили готовить сахарную вату, оформлять сладкие пончики, расписывать пряники, а также помогли овладеть мастерством скрапбукинга.

Для детей развернули большую раскраску «Народные узоры», а благовещенские художники приняли участие в арт-акции «Город в кубе» – на многограннике они нарисовали картины, посвящённые амурской столице.

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#дети #история #культура #мэрия #праздники

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 дня назад

    Надо было девчёнкам топлес бабочку раскрашивать. Вот было бы классное зрелище. ;)

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 дня назад

    Oldlord вы просто озабоченный ) Хотите топлесс - идите в стрип-клуб или на Театральную 1, там девчонки загорают.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Маньячилло?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ...Ценитель прекрасного!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Нифашев - наш человек! А Фыр и Ундер - ханжи. )))

  • Undertaker

    Undertaker
    1 день назад

    Старческий девиации оставьте при себе

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