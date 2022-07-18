Благовещенцы раскрасили бабочку, установленную возле МФЦ

Украсили бабочку молодые художники, волонтёры Корпуса добровольцев, ребята-школьники. В процессе работы к ним присоединились все желающие.

Кроме этого, отдел по делам молодёжи администрации Благовещенска и центр «Выбор» организовали для благовещенцев различные мастер-классы. На них горожан научили готовить сахарную вату, оформлять сладкие пончики, расписывать пряники, а также помогли овладеть мастерством скрапбукинга.

Для детей развернули большую раскраску «Народные узоры», а благовещенские художники приняли участие в арт-акции «Город в кубе» – на многограннике они нарисовали картины, посвящённые амурской столице.