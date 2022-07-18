Благовещенцы раскрасили бабочку, установленную возле МФЦ
В день основания города прошли акции и мастер-классы
В воскресенье, 17 июля, в честь Дня подписания императором Александром II Указа об учреждении города Благовещенска горожане подарили вторую жизнь скульптуре бабочки, накануне перемещённой на территорию фестиваля цветов «Город в цвете», рассказали в мэрии.
Украсили бабочку молодые художники, волонтёры Корпуса добровольцев, ребята-школьники. В процессе работы к ним присоединились все желающие.
Кроме этого, отдел по делам молодёжи администрации Благовещенска и центр «Выбор» организовали для благовещенцев различные мастер-классы. На них горожан научили готовить сахарную вату, оформлять сладкие пончики, расписывать пряники, а также помогли овладеть мастерством скрапбукинга.
Для детей развернули большую раскраску «Народные узоры», а благовещенские художники приняли участие в арт-акции «Город в кубе» – на многограннике они нарисовали картины, посвящённые амурской столице.
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