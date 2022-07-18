Новый подвид COVID-19 оказался заразнее «стелс-омикрона»
При этом переносится он легче
Новый выявленный вариант оминкрон-штамм BA.2.75 на 16 % заразнее, чем «стелс-омикрон», сообщает ТАСС. По мнению экспертов, от заражения может не спасти даже маска.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что этот вариант COVID-19 не должен вызывать тяжёлого течения болезни. При этом новый штамм оказался заразнее.
— Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить, – сказал Евгений Тимаков.
Ранее Аму.инфо сообщало, что Всемирная организация здравоохранения призывает вернуть масочный режим.
Просмотров всего: 1272