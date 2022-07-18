Новый подвид COVID-19 оказался заразнее «стелс-омикрона»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что этот вариант COVID-19 не должен вызывать тяжёлого течения болезни. При этом новый штамм оказался заразнее.

— Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить, – сказал Евгений Тимаков.

Ранее Аму.инфо сообщало, что Всемирная организация здравоохранения призывает вернуть масочный режим.