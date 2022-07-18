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18 июля 2022, 07:43 4

Новый подвид COVID-19 оказался заразнее «стелс-омикрона»

При этом переносится он легче

Новый подвид COVID-19 оказался заразнее «стелс-омикрона»
Фото: Амур.инфо

Новый выявленный вариант оминкрон-штамм BA.2.75 на 16 % заразнее, чем «стелс-омикрон», сообщает ТАСС. По мнению экспертов, от заражения может не спасти даже маска.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что этот вариант COVID-19 не должен вызывать тяжёлого течения болезни. При этом новый штамм оказался заразнее.

— Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить, – сказал Евгений Тимаков.

Ранее Аму.инфо сообщало, что Всемирная организация здравоохранения призывает вернуть масочный режим.

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#COVID 19 #здоровье

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 дня назад

    Ну вот. Теперь и предохраняться бесполезно. )

  • холостяк

    холостяк
    2 дня назад

    Не все произведенные маски распродали?

    Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить, – сказал Евгений Тимаков.

    Ранее Аму.инфо сообщало, что Всемирная организация здравоохранения призывает вернуть масочный режим.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 день назад

    Каждый решает сам.

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