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18 июля 2022, 09:24 1

В Свободном многодетная мать организовала центр приёма и выдачи вещей

Туда обращаются не только нуждающиеся

В Свободном многодетная мать организовала центр приёма и выдачи вещей
Фото: Анна Прудникова, «Зейские огни»

В Свободном работает центр приёма и бесплатной выдачи вещей, который по собственной инициативе открыла горожанка Светлана Симонова, сообщает газета «Зейские огни». Амурчане привозят в центр одежду, обувь, игрушки, мебель и посуду, в том числе и совершенно новые.

Сначала девушка принимала и отдавала вещи у себя дома, но когда их стало слишком много, пришлось искать подходящее помещение.

— Мой пункт не только для малообеспеченных, но и для тех, кто просто желает обновить свой гардероб, но пока деньги, к примеру, запланированы на другие цели. Зачастую кто-то приносит своё, а параллельно что-то подбирает для себя. Главное, чтобы был постоянный оборот вещей, чтобы они были актуальными, незалежавшимися, – рассказала Светлана.

Чтобы обратиться в центр за вещами или привезти что-то свое, нужно позвонить амурчанке по номеру 8-914-385-03-35 и договориться на определённое время.

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#помощь #Свободный

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Комментарии
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  • ольга-

    ольга-
    1 день назад

    Молодец

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