В Свободном многодетная мать организовала центр приёма и выдачи вещей

Сначала девушка принимала и отдавала вещи у себя дома, но когда их стало слишком много, пришлось искать подходящее помещение.

— Мой пункт не только для малообеспеченных, но и для тех, кто просто желает обновить свой гардероб, но пока деньги, к примеру, запланированы на другие цели. Зачастую кто-то приносит своё, а параллельно что-то подбирает для себя. Главное, чтобы был постоянный оборот вещей, чтобы они были актуальными, незалежавшимися, – рассказала Светлана.

Чтобы обратиться в центр за вещами или привезти что-то свое, нужно позвонить амурчанке по номеру 8-914-385-03-35 и договориться на определённое время.