В Свободном многодетная мать организовала центр приёма и выдачи вещей
Туда обращаются не только нуждающиеся
В Свободном работает центр приёма и бесплатной выдачи вещей, который по собственной инициативе открыла горожанка Светлана Симонова, сообщает газета «Зейские огни». Амурчане привозят в центр одежду, обувь, игрушки, мебель и посуду, в том числе и совершенно новые.
Сначала девушка принимала и отдавала вещи у себя дома, но когда их стало слишком много, пришлось искать подходящее помещение.
— Мой пункт не только для малообеспеченных, но и для тех, кто просто желает обновить свой гардероб, но пока деньги, к примеру, запланированы на другие цели. Зачастую кто-то приносит своё, а параллельно что-то подбирает для себя. Главное, чтобы был постоянный оборот вещей, чтобы они были актуальными, незалежавшимися, – рассказала Светлана.
Чтобы обратиться в центр за вещами или привезти что-то свое, нужно позвонить амурчанке по номеру 8-914-385-03-35 и договориться на определённое время.
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