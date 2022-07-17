В Благовещенске состоялся необычный фестиваль дарения

В воскресенье, 17 июля, жители района спичфабрики провели фестиваль дарения.

Организатором выступил орган общественной самодеятельности «Даль» города Благовещенска. Посетителям сквера «Чайка» раздали 300 килограммов женской, мужской, детской и подростковой одежды. Жители района «спички» подключились к этому мероприятию, они сами несли вещи и дарили своим соседям.

Фото: ООС «Даль»

Атмосферу праздника поддержала группа «От винта», которая исполняла песни как из своего репертуара, так и по заказу зрителей. Подготовку вещей на себя взяла некоммерческая организация «Равноправие», принимавшая в субботу вещи от населения на площадке раздельного сбора, сообщают экоактивисты-волонтёры.