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17 июля 2022, 19:01 3

В Благовещенске состоялся необычный фестиваль дарения

Он прошёл в районе спичфабрики

В Благовещенске состоялся необычный фестиваль дарения
Фото: ООС «Даль»

В воскресенье, 17 июля, жители района спичфабрики провели фестиваль дарения.

Организатором выступил орган общественной самодеятельности «Даль» города Благовещенска. Посетителям сквера «Чайка» раздали 300 килограммов женской, мужской, детской и подростковой одежды. Жители района «спички» подключились к этому мероприятию, они сами несли вещи и дарили своим соседям.

Фото: ООС «Даль»

Атмосферу праздника поддержала группа «От винта», которая исполняла песни как из своего репертуара, так и по заказу зрителей. Подготовку вещей на себя взяла некоммерческая организация «Равноправие», принимавшая в субботу вещи от населения на площадке раздельного сбора, сообщают экоактивисты-волонтёры.

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 дня назад

    "раздали 300 килограммов ... одежды"

    Кому подарить пару килограммов носков? ;)

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    Oldlord 2 часа назад

    Кому подарить пару килограммов носков? ;)

    ПУСТЬ И ДАЛЬШЕ ПОД КРОВАТЬЮ СТОЯТ.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Великие дела империи, песец полный, называется очередной прорыв... Носков

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