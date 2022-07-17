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17 июля 2022, 17:36 0

Экс-руководителя амурского лесничества обвиняют в халатности

На подведомственной ему территории срубили деревья, ущерб составил несколько миллионов рублей

Экс-руководителя амурского лесничества обвиняют в халатности
Фото: Амур.инфо

В Магдагачинском районе бывшего руководителя лесничества будут судить за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

В начале марта прошлого года в заказнике «Толбузинский», на территории Гонжинского участкового лесничества, срубили деревья на сумму более 8,7 миллиона рублей, что нанесло крупный ущерб лесному фонду России. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Амурской области. Следствие выяснило, что оно произошло из-за ненадлежащего исполнения должностных обязательств обвиняемым.

В целях возможной конфискации имущества по ходатайству следователя на банковские счета амурчанина наложили арест.

Расследование уголовного дела окончено, прокурор Магдагачинского района утвердил обвинительное заключение.

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#криминал #природа #происшествия

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