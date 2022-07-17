Китайский уезд на противоположном берегу Амура встречает паводок

Накануне гребень паводка на Амуре пришёл в китайский уезд Хума провинции Хэйлунцзян, который расположен напротив Свободненского района Амурской области.

Популярное китайское издание «Жэньминь Жибао» опубликовало фотографии паводка на Амуре, на которых видно, что большая вода подошла вплотную к набережной уезда Хума. Набережная пока сдерживает паводок, на некоторых участках китайские спасатели натянули брезент для укрепления берега.

Фото: biang.ru.

Гребень паводка пришел в уезд Хума 16 июля утром. Уровень воды в Амуре составил приблизительно 100,3 метра, это на 0,8 метра выше критического уровня (Прим. ред. по замерам от уровня Желтого моря, как принято в Китае).

По прогнозам, 17 июля гребень паводка на Амуре приблизится к деревне Санька уезда Хума (район населенного пункта Буссе Свободненского района Амурской области). Уровень воды в этой зоне составит 98,6 метра, что на 0,6 метра выше критического уровня.

Гидрологи прогнозируют, что к Хэйхэ гребень паводка приблизится 18 июля утром. Уровень воды в Амуре в районе Хэйхэ составит приблизительно 95,65 метра, это на 0,35 метра ниже критического уровня, сообщает biang.ru.