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17 июля 2022, 16:58 7

Амурчане смогут заниматься спортом на тренажёрах с QR-кодами

«Умные» спортплощадки оборудуют в регионе в ближайшие два года

Амурчане смогут заниматься спортом на тренажёрах с QR-кодами
Фото: Правительство Амурской области

В текущем и следующем году современные площадки для занятия спортом появятся в четырех муниципалитетах.

В 2022 году к обустройству площадок приступят в Благовещенске на территории школы № 23 и в Шимановске у школы № 4. В будущем году создание «умных» площадок запланировано в Свободном и Тынде.

Каждый из тренажёров на таких площадках будет оснащён QR-кодом. Считав его с помощью смартфона, любой желающий сможет ознакомиться с техникой выполнения упражнений и получить рекомендации по тренировке. Для удобства посетителей на площадках будет работать бесплатный Wi-Fi.

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#спорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 дня назад

    "на площадках будет работать бесплатный Wi-Fi"

    Хорошая идея. Только для получения вафли надо ввести пароль, в котором будет фамилия какого-нибудь выдающегося советского (российского) спортсмена.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Заводы и фабрики лучше откройте с адекватной зарплатой для жизни, а не выживания, в тех условиях куда загнала населения гд

  • Володя.А

    Володя.А
    2 дня назад

    50000 рублей зарплата для одного человека (месяц) - хорошо.

    Если человек не будет тратить деньги на (не) необходимое, а тратить на обходимое (плата за квартиру например).

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    ...Что-то мне подсказывает, опять напрасная трата государственных денег. ЗАЧЕМ? Кому надо, тот будет заниматься без всяких электронных наворотов. И про тренажёры. Опять - Китай? Опять тупо дрыгай ногами? От наклонной доски (качать брюшной пресс) или от простейшей перекладины-турничка, "шведской стенки" куда больше пользы, если систематически заниматься. НЕ ВЫКАБЛУЧИВАЙТЕСЬ ЗА БЮДЖЕТНЫЙ СЧЁТ - ПРОСТО, НАЙДИТЕ ЖЕЛАЮЩИХ! СДЕЛАЙТЕ ИМ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП НА ПРОСТЕЙШИЕ СИЛОВЫЕ СНАРЯДЫ! БЕЗ ИНТЕРНЕТА!

  • paravis

    paravis
    2 дня назад

    Скоро за атмосферные осадки и воздух введут налог.

  • Paster

    Paster
    2 дня назад

    До сих пор поражаюсь, почему Нифашев ещё не белом доме засидает, а дворником работает!?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    2 дня назад

    Дворником - во всех отношениях, лучше! Кроме, конечно, зарплаты.

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