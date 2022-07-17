Амурчане смогут заниматься спортом на тренажёрах с QR-кодами

В текущем и следующем году современные площадки для занятия спортом появятся в четырех муниципалитетах.

В 2022 году к обустройству площадок приступят в Благовещенске на территории школы № 23 и в Шимановске у школы № 4. В будущем году создание «умных» площадок запланировано в Свободном и Тынде.

Каждый из тренажёров на таких площадках будет оснащён QR-кодом. Считав его с помощью смартфона, любой желающий сможет ознакомиться с техникой выполнения упражнений и получить рекомендации по тренировке. Для удобства посетителей на площадках будет работать бесплатный Wi-Fi.