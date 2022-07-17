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17 июля 2022, 16:18 0

Дорожники делают объезд у дороги в Тамбовском районе

На одном из участков трассы в аварийном состоянии находится мост

Дорожники делают объезд у дороги в Тамбовском районе
Фото: Администрация Тамбовского района

Сегодня специалисты закончат обустраивать временный объезд на 12 километре дороги Тамбовка – Раздольное – Муравьевка. На данном участке мост находится в аварийном состоянии, для транспорта дорога закрыта, сообщает администрация Тамбовского района.

Движение для автомобилистов здесь ограничили с 12 июля. Ограничения продлятся до устранения дефектов.

Сейчас водителей перенаправляют по следующему маршруту: село Тамбовка – село Николаевка – село Куропатино – село Раздольное.

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#дороги

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