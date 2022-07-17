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17 июля 2022, 13:40 0

На Чигиринском водохранилище нашли тело утонувшего мужчины

Беда случилась в субботу, 16 июля

На Чигиринском водохранилище нашли тело утонувшего мужчины
Фото: Амур.инфо

Очередная трагедия на воде произошла 16 июля. В водохранилище на территории села Чигири Благовещенского района утонул мужчина 1985 года рождения.

Поиски пропавшего на Чигиринском водохранилище мужчины в субботу оказались безрезультатными, поскольку сигнал поступил уже поздно вечером. Выехавшая на место группа амурских водолазов оценила обстановку, а воскресным утром, 17 июля, спасатели продолжили поиски.

— Около 10 часов утра тело погибшего было найдено на глубине примерно два метра. Водолаз погрузился в то место, где, по словам очевидцев, утонул мужчина, и обнаружил тело в 70 метрах от берега, – пояснили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

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