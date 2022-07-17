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17 июля 2022, 14:19 0

В школе-интернате Белогорска начали капитальный ремонт

О том, что предстоит сделать в ходе работ, рассказал Василий Орлов

В школе-интернате Белогорска начали капитальный ремонт
Фото: Правительство Амурской области

Капитальный ремонт в белогорской школе-интернате № 10 проводится за счет средств областного бюджета. Как рассказали в региональном правительстве, там отремонтируют инженерные сети, закупят новое сантехническое оборудование, создадут дополнительные условия для детей-инвалидов.

В целом на обновление образовательных организаций Приамурья из бюджета области направлено около миллиарда рублей. Почти в 30 детских садах и школах проходят капитальные ремонты, в 60 зданиях учебных заведений производится замена оконных блоков, в 28 городах и районах благоустраивают пришкольные территории.

Приёмка образовательных организаций к новому учебному году стартует с начала августа.

— Мы направили более 17 миллионов рублей из бюджета области на ремонт нескольких зданий Белогорской школы-интерната. На эти средства в учреждении полностью обновят водопровод, канализацию и систему отопления. Последний капитальный ремонт здесь проводился 50 лет назад. Кроме того, отремонтируют прачечную, душевые, гигиенические комнаты, а в пищеблоке поставят мощную посудомоечную машину. Все работы планируется завершить к 1 сентября, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#Белогорск #дети #областная власть #строительство #школа

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