Жители амурской Ивановки спасли попавших в беду утят

Утят, провалившихся в подвал дома, выловили неравнодушные жители Ивановки. Следить за малышами, пока они не окрепнут, согласился местный житель, бывший директор ивановского Дома природы.

Как пишут «Зейские огни», мама-утка в поисках лучшего водоёма повела свой выводок по улице Рабочей в селе Ивановка. Кто-то случайно их напугал, и утята провалились в подвал дома. Неравнодушные люди, увидев это, вызволили малышей, но мамы-утки в тот момент рядом уже не было.

Фото: «Зейские огни»

— Утят принесли к нам. Мы увидели, что птенцы маленькие, им срочно нужны тепло и еда. Обратились к Виктору Сороковому, и он любезно согласился опекать малышей. У него есть необходимые условия и корм, – рассказал Александр Титаренко, учитель биологии, энтузиаст и «родитель» лотосов в Ивановке.