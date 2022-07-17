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17 июля 2022, 13:01 1

Жители амурской Ивановки спасли попавших в беду утят

Они провалились в подвал дома и остались без матери

Жители амурской Ивановки спасли попавших в беду утят
Фото: «Зейские огни»

Утят, провалившихся в подвал дома, выловили неравнодушные жители Ивановки. Следить за малышами, пока они не окрепнут, согласился местный житель, бывший директор ивановского Дома природы.

Как пишут «Зейские огни», мама-утка в поисках лучшего водоёма повела свой выводок по улице Рабочей в селе Ивановка. Кто-то случайно их напугал, и утята провалились в подвал дома. Неравнодушные люди, увидев это, вызволили малышей, но мамы-утки в тот момент рядом уже не было.

Фото: «Зейские огни»

— Утят принесли к нам. Мы увидели, что птенцы маленькие, им срочно нужны тепло и еда. Обратились к Виктору Сороковому, и он любезно согласился опекать малышей. У него есть необходимые условия и корм, – рассказал Александр Титаренко, учитель биологии, энтузиаст и «родитель» лотосов в Ивановке.

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#помощь #природа

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Комментарии
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  • Володя.А

    Володя.А
    3 дня назад

    Myxira, нет, не практитуется...

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