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17 июля 2022, 15:38 3

В России упростили порядок регистрации машин, ввозимых из-за границы

Автомобили теперь необязательно оснащать системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

В России упростили порядок регистрации машин, ввозимых из-за границы
Фото: Амур.инфо

В России временно упростили порядок регистрации автомобилей, которые граждане или организации ввозят из-за границы, сообщает Правительство РФ.

До 1 февраля 2023 года на машины необязательно устанавливать устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Ранее это было необходимым условием для ввоза и постановки транспорта на учёт в ГИБДД.

Уточняется, что такие меры приняли из-за перебоев в поставке комплектующих для производства систем «ЭРА-ГЛОНАСС».

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    2 дня назад

    А как же Российская разработка, импортозамещение? Остались одни скрепы?

  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 дня назад

    Языком поболтал, все счастливы. В должности повысили до заместителя председателя правительства.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 дня назад

    Чипы закончились, а точнее нужны на ракеты.

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