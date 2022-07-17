В России упростили порядок регистрации машин, ввозимых из-за границы

До 1 февраля 2023 года на машины необязательно устанавливать устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Ранее это было необходимым условием для ввоза и постановки транспорта на учёт в ГИБДД.

Уточняется, что такие меры приняли из-за перебоев в поставке комплектующих для производства систем «ЭРА-ГЛОНАСС».