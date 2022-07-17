На Камчатке пропал коммерческий вертолёт с тремя пассажирами

Обновлено: 17 июля14:20



Накануне в главное управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что вертолёт Robinson, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолёта находились три человека.

По оперативной информации, воздушное судно Robinson следовало по маршруту кальдера вулкана Узон – село Мильково, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю. По данным авиаслужб, за штурвалом пропавшего вертолёта был российский биатлонист Игорь Малиновский. Вертолёт МИ-8 МЧС России со спасателями на борту уже вылетел для поиска вертолёта Robinson. Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Стало известно, что спасатели обнаружили с воздуха обгоревшие обломки вертолёта Robinson. Информацию подтвердил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщает ТАСС.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Виктория Большакова