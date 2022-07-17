По данным, предоставленным региональным министерством имущественных отношений, с начала действия программы на получение бесплатных земель в Амурской области в уполномоченные органы поступило более четырнадцати тысяч заявок.

За время действия программы в регионе оформили 8 707 бесплатных участков земли, из которых 1 123 «дальневосточных гектара» перешли в собственность амурчан, 47 оформлены по договору аренды.

По итогам прошедшего года Амурская область оказалась на второй строчке рейтинга регионов-лидеров по реализации программы «ДВ Гектар».

В правительстве напомнили, что участник программы имеет свободу выбора земельных участков и видов использования земли. Так, например, можно взять участок площадью в десять соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и десять гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта.

Как отмечают специалисты, чтобы оформить «дальневосточный гектар» в собственность или длительную аренду сроком до 49 лет, необходимо в течение полугода до завершения пятилетнего срока безвозмездной аренды участка подать заявление. Если не сделать это вовремя, то можно лишиться прав на «гектар».

— Программа действует шестой год и остается востребованной. 436 амурских «дальневосточных гектаров» выдали за полгода. Бесплатные земли люди получили на территориях Серышевского, Сковородинского, Благовещенского районов, там они будут строить дома, развивать туризм и открывать бизнес, – рассказал губернатор Василий Орлов. – Более 3,5 тысячи гектаров в Амурской области уже активно осваиваются. Люди не только ведут фермерские хозяйство или построили свои дома, но и реализуют уникальные проекты: от завода по производству древесного угля до соколиной фермы.