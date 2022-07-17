В Благовещенске бабочку с фонтана раскрасят дети и молодёжь

В Благовещенске бабочку с фонтана установили на территории МФЦ, там, где проходил первый фестиваль цветов «Город в цвете», сообщает пресс-служба мэрии.

В воскресенье, 17 июля, арт-объект раскрасят дети и молодёжь. Мероприятие пройдёт в рамках Дня учреждения города. В Благовещенске в честь праздника организовали около 30 мероприятий, включая мастер-классы по изготовлению сахарной ваты, оформлению пончиков, росписи пряников, к которым могут присоединиться все желающие. Также горожане смогут порисовать в большой раскраске «Народные узоры». Список всех мероприятий тут.

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Кристина Хасуева