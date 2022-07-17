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17 июля 2022, 10:33 0

В Приморском крае грязевой сель сошёл на жилые дома

Есть погибшие

В Приморском крае грязевой сель сошёл на жилые дома
Фото: МЧС Приморского края

Обновлено: 17 июля14:11

Приморские спасатели ликвидируют последствия схода грязевого селя на два жилых дома в поселке Тимофеевка Ольгинского района. Происшествие случилось в ночь с 16 на 17 июля.

По сообщениям регионального управления МЧС, в Ольгинском районе Приморья прогнозировали критический подъём уровня рек. Несколько дней там шли ливни. Но непогода спровоцировала не только подъем воды в реках, но и сель. Грязевой поток хлынул на два жилых дома в Тимофеевке.

Сотрудники спасательной службы извлекли из домов пятерых человек, в том числе двух детей. Пострадала женщина, ее госпитализировали. В ходе дальнейшей поисково-спасательной операции было обнаружено тело двухлетнего ребёнка. В данный момент грязевой поток остановился. Угрозы остальным жилым домам нет. На месте происшествия работает тяжёлая техника, сообщает РИА ФАН.

После схода селевого потока приморские следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей смерть ребенка. По версии следствия, не была обеспечена необходимая защита посёлка Тимофеевка от чрезвычайных ситуаций, это привело к сходу селевого потока, сообщает ТАСС.

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#большая вода #происшествия #дети

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