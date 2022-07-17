Парк «Авангард» в Благовещенске станет полноценным кампусом для ребят со всей области

В патриотическом центре «Авангард» приступили к укладке дорог и футбольного поля. Работы проинспектировал губернатор области Василий Орлов.

Новый патриотический центр «Авангард» разместится на территории бывшего Благовещенского танкового училища. Главной задачей «Авангарда» станет патриотическое воспитание молодёжи, сообщает портал правительства Приамурья.

Сейчас там идёт первый этап строительства. Проведены инженерные изыскания, демонтаж непригодных зданий, укладываются основания футбольного поля и беговой дорожки, ведётся подготовка основания тактического учебного поля.

На строительство выделено 482 миллиона рублей из областного бюджета. Сейчас на объекте задействовано 12 рабочих и 28 единиц спецтехники.

Фото: правительство Амурской области

— Обсудили с подрядчиком текущий статус строительства первой очереди парка, дал поручение минстрою и подрядчику ускорить работы на объекте. Первый этап предусматривает ограждение территории, строительство КПП и нескольких плоскостных сооружений: стадиона, плаца, полосы препятствий и других. Второй этап на сегодняшний день в стадии проектирования. После выхода проекта из госэкспертизы рассчитываем начать его реализацию в следующем году. За финансовой поддержкой обращались к президенту страны Владимиру Путину, есть его поручение о выделении средств из федерального бюджета на этот объект. После завершения строительства, парк «Авангард» будет полноценным кампусом со спальным корпусом, столовой, учебными классами и спортзалом. Приезжать сюда будут ребята со всей области, – рассказал Василий Орлов.