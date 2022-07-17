В Благовещенске бассейн «Надежда» закроют на ремонт

Ремонт в бассейне начнется в августе, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В бассейне планируют модернизировать систему водоподготовки в малом зале, заменить покрытие чаши малого бассейна, отремонтировать раздевалки большого бассейна, а также установить новые кабинки. Заменят и душевые перегородки на более современные. К новому сезону руководство бассейна уже закупило и весь необходимый спортивный инвентарь.

«На этот раз для наших воспитанников закупили доски для плавания, нунлы, гимнастические коврики, массажные ролики для мышц, тренажеры для плавания, скакалки и другое. Также в этом году мы смогли приобрести лыжи, ведь наши ребята ежегодно принимают участие в Лыжне России и других зимних мероприятиях», – рассказала директор ДЮСШ № 1 Нелли Болдырева.

Помимо ремонта внутри здания, в рамках ремонтной кампании в этом году проведут также благоустройство территории бассейна.