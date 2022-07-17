Амурским бизнесменам в сфере IT предоставят помещения на льготных условиях

Для начинающих бизнесменов в IT-сфере, области информации и связи инкубатор «Мой бизнес» проводит конкурс. Победители могут выиграть льготную аренду офиса.

Организация также готова предоставить консультации экспертов, помощь в получении грантов и поиске инвесторов. Подробнее об условиях участия можно прочитать на сайте.

Городская администрация также оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству.

— В этом году администрацией города субъектам МСП оказывается прямая финансовая поддержка в виде возмещения затрат по трём направлениям. За уплату первого взноса по договорам лизинга, приобретение оборудования и модернизацию производства, приобретение, ремонт нежилых помещений и строительных материалов. Проработан механизм выдачи грантов производителям пищевой продукции, – отметил заммэра Благовещенска Максим Ноженкин.