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17 июля 2022, 07:53 1

Амурским бизнесменам в сфере IT предоставят помещения на льготных условиях

Конкурс для молодых предпринимателей объявил «Мой бизнес»

Амурским бизнесменам в сфере IT предоставят помещения на льготных условиях
Фото: Инкубатор «Мой бизнес»

Для начинающих бизнесменов в IT-сфере, области информации и связи инкубатор «Мой бизнес» проводит конкурс. Победители могут выиграть льготную аренду офиса.

Организация также готова предоставить консультации экспертов, помощь в получении грантов и поиске инвесторов. Подробнее об условиях участия можно прочитать на сайте.

Городская администрация также оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству.

— В этом году администрацией города субъектам МСП оказывается прямая финансовая поддержка в виде возмещения затрат по трём направлениям. За уплату первого взноса по договорам лизинга, приобретение оборудования и модернизацию производства, приобретение, ремонт нежилых помещений и строительных материалов. Проработан механизм выдачи грантов производителям пищевой продукции, – отметил заммэра Благовещенска Максим Ноженкин.

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#бизнес #жизнь

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