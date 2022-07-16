Роскосмос передал музею космодрома Восточный новый экспонат

Специалисты НПО «Энергомаш» передали в безвозмездное пользование музею космодрома Восточный выставочный макет двигателя РД-180 в масштабе 1:4. Он используется в ракетоносителях «Атлас-3» и «Атлас-5».

Предприятие Роскосмоса ранее дарило музею космонавтики в Циолковском книги по истории «Энергомаша», а теперь планирует передать видеофильмы, исторические и современные фотографии о своем производстве.

Кстати, туристы в Амурской области могут побывать не только в музее космического городка, но и посетить Восточный. Там во время экскурсии показывают инфраструктуру, которая успешно обслуживает пуски ракет «Союз».