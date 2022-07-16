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16 июля 2022, 16:29 2

Роскосмос передал музею космодрома Восточный новый экспонат

«Энергомаш» изготовил выставочный макет ракетного двигателя РД-180

Роскосмос передал музею космодрома Восточный новый экспонат
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Специалисты НПО «Энергомаш» передали в безвозмездное пользование музею космодрома Восточный выставочный макет двигателя РД-180 в масштабе 1:4. Он используется в ракетоносителях «Атлас-3» и «Атлас-5».

Предприятие Роскосмоса ранее дарило музею космонавтики в Циолковском книги по истории «Энергомаша», а теперь планирует передать видеофильмы, исторические и современные фотографии о своем производстве.

Кстати, туристы в Амурской области могут побывать не только в музее космического городка, но и посетить Восточный. Там во время экскурсии показывают инфраструктуру, которая успешно обслуживает пуски ракет «Союз».

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#жизнь #космодром

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    4 дня назад

    А я читая заголовок первым делом подумаля. что передали кресло на котором сидел Рогозин.

    ))))

  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    а я подумал, что чучело рогозина в музей космонавтики передали. ему там самое место

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