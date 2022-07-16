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16 июля 2022, 15:47 7

В Благовещенск прилетел Герой России – пилот Дамир Юсупов

В 2019 году самолёт под его управлением совершил легендарную посадку на кукурузном поле

В Благовещенск прилетел Герой России – пилот Дамир Юсупов
Фото: Международный аэропорт Благовещенск

Новость о прилете в амурскую столицу пилота опубликовали в аккаунте благовещенского международного аэропорта.

«Сегодня наш аэропорт посетил Герой России Дамир Юсупов. Он прилетел по работе – привез пассажиров из Екатеринбурга. Помните про чудо на кукурузном поле? 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» при взлете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. В результате отказали оба двигателя. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение посадить борт на кукурузное поле. В итоге самолет совершил аварийную посадку. Все 233 человека, находившихся на борту, остались живы», – сообщается в аккаунте международного аэропорта Благовещенск.

Самолет, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле, выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Дамиру Юсупову, а также второму пилоту воздушного судна Георгию Мурзину присвоено звание Героя Российской Федерации. Золотую звезду пилотам вручил в Кремле Владимир Путин.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    наш супермен!

  • Николай К.

    Николай К.
    4 дня назад

    Авиация в большой З...На флайт радаре24 это хорошо видно...

  • Колян

    Колян
    4 дня назад

    Как то запоздало. Дамир часто сюда прилетает )))

  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    ну у меня к сожалени"герой россии" плотно ассоциируется с петровым и бошировым. кто-то из них герой россии,непомню кто. чеплыга это кто из них?

  • КоВВ

    КоВВ
    3 дня назад

    Тот самолет надо назвать "кукурузник" Хоть он и аэробус.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 дня назад

    Дали героя, а теперь не знают как отчёт, хотя бы промежуточный опубликовать, три года прошло и в нарушение всех правил до сих пор молчок. А, там, по очень достоверные слухам, косяк на косяке по действиям экипаж. По всем раскладам должны были спокойно вернуться на аэродром вылета, а не падать в кукурузу. Но главный уазал герои, значит герои.

  • Зевака

    Зевака
    2 дня назад

    Фидель, так там были еще двигатели, кроме двух заглохших? На чем бы они дотянули до ВВП аэродрома вылета? Или при гибели легко можно было на экипаж всё повесить, как обычно и делается?

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