В Благовещенск прилетел Герой России – пилот Дамир Юсупов

«Сегодня наш аэропорт посетил Герой России Дамир Юсупов. Он прилетел по работе – привез пассажиров из Екатеринбурга. Помните про чудо на кукурузном поле? 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» при взлете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. В результате отказали оба двигателя. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение посадить борт на кукурузное поле. В итоге самолет совершил аварийную посадку. Все 233 человека, находившихся на борту, остались живы», – сообщается в аккаунте международного аэропорта Благовещенск.

Самолет, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле, выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Дамиру Юсупову, а также второму пилоту воздушного судна Георгию Мурзину присвоено звание Героя Российской Федерации. Золотую звезду пилотам вручил в Кремле Владимир Путин.