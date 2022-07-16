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16 июля 2022, 19:37 1

От любви до ненависти один удар ножом: амурчанку обвиняют в убийстве

Конфликт произошел после распития алкоголя

От любви до ненависти один удар ножом: амурчанку обвиняют в убийстве
Фото: Следственное управление СК России по Амурской области

В Тамбовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в убийстве сожителя.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 9 декабря прошлого года в доме на улице Кооперативной села Тамбовка жительница Приамурья и её сожитель распивали спиртные напитки и поссорились. Амурчанка взяла нож и нанесла удар мужчине. Он скончался на месте преступления.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК России по Амурской области. Амурчанке может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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#жизнь #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    ну удар ножом это следствие сиюминутной ненависти скорее

    *нравится включать душнилу почему то

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