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16 июля 2022, 14:23 14

В Благовещенске открылась «Ярмарка выходного дня»

Амур.инфо узнало, сколько стоит продукция местных фермеров

В Благовещенске открылась «Ярмарка выходного дня»
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске открылись первые «Ярмарки выходного дня». Корреспондент Амур.инфо разведал обстановку и разузнал цены на продукцию.

Ярмарка на парковке торгового центра «Флагман» по адресу: улица Тенистая, 160, открылась в субботу, 16 июля, в 8:00.

В основном, продавцы предлагают к покупке сезонные овощи: огурцы и перец продают по 150 рублей за килограмм, помидоры по 120 рублей, капуста стоит 50-70 рублей за кило. Уже продают кабачки и баклажаны. Кабачки более доступны по цене – от 40 рублей за килограмм, баклажаны намного дороже – по 200-250 рублей за килограмм.

Фото: Амур.инфо

Ягоду предлагают к продаже как в свежем виде – вишню по 150 рублей за стакан, чернику по 400 рублей, так и уже в виде варенья. Полулитровая баночка сладкого лакомства из клубники обойдётся в 400 рублей.

Продаётся также таёжный мёд, зелень, домашнее яйцо, малосольные овощи, сено.

Фото: Амур.инфо

Посетителей на недавно открывшейся ярмарке пока не очень много. Благовещенцы неспешно прогуливаются вдоль торговых рядов, прицениваются и охотно покупают продукцию местных производителей.

Приобрести свежие овощи и ягоды можно будет каждую субботу и воскресенье. В областном центре будут работать две торговые площадки: на парковке торгового центра «Флагман» по адресу: улица Тенистая, 160, ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. На парковке ОКЦ по адресу: улица Ленина, 100, с 8:00 до 16:00.

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#жизнь #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    не фига ценник

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 дня назад

    Амурские баклажаны и перец, томаты в открытом грунте ещё не выросли. Так что если не из собственной теплицы, то Китай

  • Oldlord

    Oldlord
    4 дня назад

    А сколько стоит место на этом рынке?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 дня назад

    Лорд совесть будет продавать

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    3 дня назад

    на ВДНХ дешевле. Сегодня была

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    Крон, а почём нынче совесть? ;)

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 дня назад

    Странно, у меня в теплице помидоры ещё не созрели. Более того, даже до таких размеров как на фотках не выросли.

  • Володя.А

    Володя.А
    3 дня назад

    Oldlord, совесть не купишь. Я знаю. Был случай шесть лет назад, совести нет у родных. Пропало доверие.

  • Володя.А

    Володя.А
    3 дня назад

    Помидоры в сентябре зреют, а если продают, то не наше...

  • Авантыч

    Авантыч
    3 дня назад

    Володя.А

    А что не в декабре?

    Помидоры, если в грунте, будут через неделю массово. В теплицах уже как пару недель.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    3 дня назад

    Нууу нет, это уже не ярмарка выходного дня, а какая-то жалкая китайская подделка.

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    3 дня назад

    Сам вырос в деревне. знаю вкус домашних помидоров. На этой ярмарке китайские томаты с базы в 9 случаев из 10. Плюс опять не припаркуешься у Флагмана. Нужно переносить эту ярмарку. В районе городской свалки им место!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 дня назад

    хилая подделка для отчёта министерства

  • Mainer

    Mainer
    3 дня назад

    У Флагмана помидоры в основном перепродают китайские, как обычно пресные и невкусные.

    Продавцы утверждают что сами выращивали. Врут.

    Настоящие, наши помидоры лишь у некоторых, цвет неравномерный и цена 350 или 400 руб.

    Помидоры равномерного и яркого цвета - фуфло безвкусное. Но, продавщицы будут врать до последнего, что сами вырастили. Хотя ихние руки и лица однозначно свидетельствуют о том, что на огороде они не работали.

    Врут не краснея.

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