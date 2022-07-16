В Благовещенске открылась «Ярмарка выходного дня»

В Благовещенске открылись первые «Ярмарки выходного дня». Корреспондент Амур.инфо разведал обстановку и разузнал цены на продукцию.

Ярмарка на парковке торгового центра «Флагман» по адресу: улица Тенистая, 160, открылась в субботу, 16 июля, в 8:00.

В основном, продавцы предлагают к покупке сезонные овощи: огурцы и перец продают по 150 рублей за килограмм, помидоры по 120 рублей, капуста стоит 50-70 рублей за кило. Уже продают кабачки и баклажаны. Кабачки более доступны по цене – от 40 рублей за килограмм, баклажаны намного дороже – по 200-250 рублей за килограмм.

Фото: Амур.инфо

Ягоду предлагают к продаже как в свежем виде – вишню по 150 рублей за стакан, чернику по 400 рублей, так и уже в виде варенья. Полулитровая баночка сладкого лакомства из клубники обойдётся в 400 рублей.

Продаётся также таёжный мёд, зелень, домашнее яйцо, малосольные овощи, сено.

Фото: Амур.инфо

Посетителей на недавно открывшейся ярмарке пока не очень много. Благовещенцы неспешно прогуливаются вдоль торговых рядов, прицениваются и охотно покупают продукцию местных производителей.

Приобрести свежие овощи и ягоды можно будет каждую субботу и воскресенье. В областном центре будут работать две торговые площадки: на парковке торгового центра «Флагман» по адресу: улица Тенистая, 160, ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. На парковке ОКЦ по адресу: улица Ленина, 100, с 8:00 до 16:00.