В Магдагачинском районе ремонтируют пострадавшую от паводка школу 

Сейчас в Тыгде проводят ремонт школы. После завершения работ на входной группе и крыльце там также благоустроят прилегающую территорию.

На ремонт потратят свыше 10 миллионов рублей, их выделили из федерального, областного и районного бюджетов. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.