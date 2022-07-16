Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
16 июля 2022, 18:27 0

В Магдагачинском районе ремонтируют пострадавшую от паводка школу 

Там был разрушен главный вход

В Магдагачинском районе ремонтируют пострадавшую от паводка школу 
Фото: Амур.инфо

В 2021 году паводок разрушил крыльцо и входную группу в тыгдинской школе. На протяжении всего прошедшего учебного года около 400 детей пользовались запасным входом, сообщает правительство Амурской области.

Сейчас в Тыгде проводят ремонт школы. После завершения работ на входной группе и крыльце там также благоустроят прилегающую территорию.

На ремонт потратят свыше 10 миллионов рублей, их выделили из федерального, областного и районного бюджетов. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.

Просмотров всего: 337

#образование #финансы

распечатать


В России и мире 1

Дана Борисова рассказала, что с помощью подписчиков смогла погасить долг по ЖКХ
В России и мире

Бывшая жена Виталия Гогунского подала на актёра в суд
Общество

В Амурской области начались занятия в Школе креативных индустрий
Общество 7

В России хотят ввести биометрию для регистрации в мобильных приложениях банков
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь