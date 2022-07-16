В Магдагачинском районе ремонтируют пострадавшую от паводка школу
Там был разрушен главный вход
В 2021 году паводок разрушил крыльцо и входную группу в тыгдинской школе. На протяжении всего прошедшего учебного года около 400 детей пользовались запасным входом, сообщает правительство Амурской области.
Сейчас в Тыгде проводят ремонт школы. После завершения работ на входной группе и крыльце там также благоустроят прилегающую территорию.
На ремонт потратят свыше 10 миллионов рублей, их выделили из федерального, областного и районного бюджетов. Завершить работы планируют к началу нового учебного года.
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