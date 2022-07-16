Для амурской столицы закупили новые комфортабельные автобусы

Новые большие и комфортабельные автобусы выйдут на улицы Благовещенска совсем скоро, сообщил в своём телеграм-канале мэр Благовещенска.

Один автобус сможет вместить 108 пассажиров.

«Транспорт с современной начинкой. Есть автоинформаторы, бегущая строка, три электронных рейсоуказателя, восемь камер видеонаблюдения, громкоговорящая связь у водителя, система пожаротушения», – рассказал Олег Имамеев.

В Благовещенск уже доставили пять «ЛиАЗов», ещё четыре на подходе.

Олег Имамеев отметил, что обновление городского автопарка – это основной этап перехода к новой схеме организации общественного транспорта.

«При оптимизации сети большинство привычных маршрутов не изменится. Поменяется интервальность движения и вместимость транспорта, уберём дублирующие маршруты, а некоторые продлим. Например, автобусы будут ходить до строящейся школы в микрорайоне, в район "Лазурного берега" и нового ФОКа», – объяснил Олег Имамеев.