Для амурской столицы закупили новые комфортабельные автобусы
Они смогут вместить более 100 пассажиров
Новые большие и комфортабельные автобусы выйдут на улицы Благовещенска совсем скоро, сообщил в своём телеграм-канале мэр Благовещенска.
Один автобус сможет вместить 108 пассажиров.
«Транспорт с современной начинкой. Есть автоинформаторы, бегущая строка, три электронных рейсоуказателя, восемь камер видеонаблюдения, громкоговорящая связь у водителя, система пожаротушения», – рассказал Олег Имамеев.
В Благовещенск уже доставили пять «ЛиАЗов», ещё четыре на подходе.
Олег Имамеев отметил, что обновление городского автопарка – это основной этап перехода к новой схеме организации общественного транспорта.
«При оптимизации сети большинство привычных маршрутов не изменится. Поменяется интервальность движения и вместимость транспорта, уберём дублирующие маршруты, а некоторые продлим. Например, автобусы будут ходить до строящейся школы в микрорайоне, в район "Лазурного берега" и нового ФОКа», – объяснил Олег Имамеев.
Просмотров всего: 2219