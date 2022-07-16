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16 июля 2022, 17:49 17

Для амурской столицы закупили новые комфортабельные автобусы

Они смогут вместить более 100 пассажиров

Для амурской столицы закупили новые комфортабельные автобусы
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Новые большие и комфортабельные автобусы выйдут на улицы Благовещенска совсем скоро, сообщил в своём телеграм-канале мэр Благовещенска.

Один автобус сможет вместить 108 пассажиров.

«Транспорт с современной начинкой. Есть автоинформаторы, бегущая строка, три электронных рейсоуказателя, восемь камер видеонаблюдения, громкоговорящая связь у водителя, система пожаротушения», – рассказал Олег Имамеев.

В Благовещенск уже доставили пять «ЛиАЗов», ещё четыре на подходе.

Олег Имамеев отметил, что обновление городского автопарка – это основной этап перехода к новой схеме организации общественного транспорта.

«При оптимизации сети большинство привычных маршрутов не изменится. Поменяется интервальность движения и вместимость транспорта, уберём дублирующие маршруты, а некоторые продлим. Например, автобусы будут ходить до строящейся школы в микрорайоне, в район "Лазурного берега" и нового ФОКа», – объяснил Олег Имамеев.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 дня назад

    Кондиционеры есть или будем думать от духоты в новом автобусе?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 дня назад

    дуреть*

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    А бесплатные туалеты будут?

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    3 дня назад

    Ну копец, т.е. до плодопитомника автобус не будет доезжать ровно одну остановку, так что-ли? Что-то я как-то слабо себе представляю разворот автобуса в районе остановки молокозавода. Там же двойная сплошная была.

  • Grey_cat

    Grey_cat
    3 дня назад

    Обалдеть, Раньше были ЛиАЗ-677, максимальная вместимость 104 пассажира. Правда по комфортабельности не очень

  • Grey_cat

    Grey_cat
    3 дня назад

    Oldlord 1 час назад

    А бесплатные туалеты будут?

    Неплохо бы. В час пик там еще может поместится человека 4

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Город кишит "маршрутками". Сколько будет потреблять бензина (солярки?) новый автобус и сколько пассажиров ему достанется после "маршруток"? Речь о количестве истраченного топлива в среднем на провоз одного пассажира в "маршрутке" и таком сравнительно большом автобусе. Который транспорт в этом смысле менее "прожорливый"? Будут ли рентабельны "большегрузы" в сравнении с "маршрутками" и автобусами средней вместимости?

  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    Нифашев, они (власти) слово рентабильность не знают. присесть на подсос с бюджета, себя не забыв это все.

  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    Ольга1972 4 часа назад

    Кондиционеры есть или будем думать от духоты в новом автобусе?

    **

    ну это вы уж лишку...зачем в россии кондиционеры, тут жара месяца три от силы, можно и потерпеть, чем деньги литшние на ерунду выкидывать.

    этож разработать надо, установить, эксплуатировать, себестоимость опять же.... зачем столько тратить, когда можно просто потерпеть

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    ...А я - всё своё: сколько, в среднем, пассажиров будет в таком большом автобусе после "маршруток" и автобусов средней вместимости? Где-то, до двадцати? Плюс - большие габариты в напряжённом транспортном потоке на сравнительно узких (для такого количества машин) дорогах. На каждой остановке - пробка?! Рискованные объезды, и т.п.?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 дня назад

    ПисАли же (в конце прошлого или в начале этого года) о том, что с 1-го июня(ля) изменится сеть движения внутринних автобусных маршрутов, а "маленькие" маршрутки окажутся "вне закона"...

  • NikaK

    NikaK
    3 дня назад

    Как безобразно ходят автобусы сейчас. Около 9 вечера из центра( район ОКЦ) невозможно уехать в Микрашку или на КПП. Приходится ездить с пересадками. Куда автобусы делись?

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    То ныли что автобусы маленькие не удобные, теперь ноют что большие... мда.

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 дня назад

    Пусть будут ВСЯКИЕ автобусы! Главное, чтобы их вместимость соответствовала количеству пассажиров. Чтобы не следовали "большим" автобусом пять пассажиров. График, что ли, продуманный составить. На садовые линии перевести...

  • uytr73

    uytr73
    2 дня назад

    и главное с кондиционерами были бы , в такую жару

  • Undertaker

    Undertaker
    2 дня назад

    Опять многоходовочка барыг, гастарбайтеров возят с удобствами, и в поликлинику первую без очереди, пока бабули у стенки стоят, а амурчанам скотовозы, были и рафики и гармошке, все пройдет и печаль и радость)

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    7 часов назад

    А где обещанные бабой Валей электробусы взамен уничтоженных троллейбусов?

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