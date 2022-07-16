В России изменили размер выплат для медиков, которые лечат больных с COVID-19

Постановление накануне было опубликовано на сайте Кабмина. В соответствии с ним медики будут получать дополнительные 25 % к окладу. Они коснутся врачей и медработников с высшим образованием, среднего медперсонала, участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики, инфекционистов, фельдшеров.

Вместе с тем до конца текущего года приостанавливается действие предыдущих выплат для медиков, лечащих больных COVID-19. Как уточняется в документе, решение принято в связи со стабилизацией эпидемической ситуации по коронавирусу и переводом медработников на плановый режим работы.