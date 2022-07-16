Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20июля
Предыдущая новость Следующая новость
16 июля 2022, 13:03 0

В России изменили размер выплат для медиков, которые лечат больных с COVID-19

Постановление опубликовано на сайте Кабмина

В России изменили размер выплат для медиков, которые лечат больных с COVID-19
Фото: Амур.инфо

Кабинет министров с 15 июля скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидными больными, сообщает телеграм-канал IZ.RU.

Постановление накануне было опубликовано на сайте Кабмина. В соответствии с ним медики будут получать дополнительные 25 % к окладу. Они коснутся врачей и медработников с высшим образованием, среднего медперсонала, участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики, инфекционистов, фельдшеров.

Вместе с тем до конца текущего года приостанавливается действие предыдущих выплат для медиков, лечащих больных COVID-19. Как уточняется в документе, решение принято в связи со стабилизацией эпидемической ситуации по коронавирусу и переводом медработников на плановый режим работы.

Просмотров всего: 1052

#медицина

распечатать


Происшествия

В Китае выявили случай заражения бубонной чумой
Общество

В Амурской области закупили детское питание для малышей из ДНР
Общество 1

В Амурской области впервые провели пересадку роговицы
Коронавирус 1

ВОЗ призвала вернуть масочный режим

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь