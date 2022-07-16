В России изменили размер выплат для медиков, которые лечат больных с COVID-19
Постановление опубликовано на сайте Кабмина
Кабинет министров с 15 июля скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидными больными, сообщает телеграм-канал IZ.RU.
Постановление накануне было опубликовано на сайте Кабмина. В соответствии с ним медики будут получать дополнительные 25 % к окладу. Они коснутся врачей и медработников с высшим образованием, среднего медперсонала, участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики, инфекционистов, фельдшеров.
Вместе с тем до конца текущего года приостанавливается действие предыдущих выплат для медиков, лечащих больных COVID-19. Как уточняется в документе, решение принято в связи со стабилизацией эпидемической ситуации по коронавирусу и переводом медработников на плановый режим работы.
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