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16 июля 2022, 19:01 5

В России ввели новый штраф для водителей

Они могут серьезно поплатиться за выброшенный из авто мусор

В России ввели новый штраф для водителей
Фото: Амур.инфо

С 15 июля 2022 года на территории России вступили в силу изменения в законодательстве. Они предусматривают введение нового штрафа для автомобилистов. Теперь водителям придется платить штраф, если они решат выкинуть из машины мусор вне предусмотренных для этого мест, сообщает Прайм.

За нарушение нового закона могут привлечь граждан, должностных лиц, а также компании. При этом штраф зависит от транспортного средства, рассказала юрист.

Выброс мусора из легкового автомобиля для физического лица обернется штрафом в сумме от 10 до 15 тысяч рублей, должностного лица – от 20 до 30 тысяч рублей, а юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штраф для граждан составит 20-30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических – от 60 до 100 тысяч рублей. В дополнение к финансовым потерям штрафные санкции будут сопровождаться конфискацией транспортного средства, ставшего орудием административного правонарушения.

Юрист рассказала, что новая система штрафа предусмотрена и для грузовых машин. Выброс мусора в неположенном месте обойдется гражданину и должностному лицу в 60-80 тысяч рублей, а юридическому лицу – в 100-120 тысяч рублей.

Для водителей грузовых авто будет и более жесткая мера наказания за повторное нарушение. Если у физического лица сумма штрафа не поменяется, то должностное лицо может поплатиться конфискацией транспортного средства.

Фиксация нарушений может происходить на автоматические камеры – съемка с них станет основанием для возбуждения дела.

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#дороги #закон

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Комментарии
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  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    новые штрафы, новые статьи ук, новые запреты.

    как бы не надорвалось ниче от натуг, прям чето опасливо как то

  • paravis

    paravis
    3 дня назад

    Статья сырая. Надо вынести чёткое определение, что такое мусор, а то любой предмет вплоть до камушка, оторвавшийся от машины, можно посчитать как мусор.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    3 дня назад

    А если мусор сам вышел, покинул авто, то тогда как?

  • Paster

    Paster
    3 дня назад

    Т.е. камера фиксации нарушения сможет определить например бычёк который очередная свинья выкидывает из окна?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 дня назад

    Любопытно, как фиксировать нарушение будут?

    А так-то давно пора было начать с быдлячеством бороться.

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