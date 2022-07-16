В России ввели новый штраф для водителей

За нарушение нового закона могут привлечь граждан, должностных лиц, а также компании. При этом штраф зависит от транспортного средства, рассказала юрист.

Выброс мусора из легкового автомобиля для физического лица обернется штрафом в сумме от 10 до 15 тысяч рублей, должностного лица – от 20 до 30 тысяч рублей, а юридического лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штраф для граждан составит 20-30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 40 до 60 тысяч рублей, а для юридических – от 60 до 100 тысяч рублей. В дополнение к финансовым потерям штрафные санкции будут сопровождаться конфискацией транспортного средства, ставшего орудием административного правонарушения.

Юрист рассказала, что новая система штрафа предусмотрена и для грузовых машин. Выброс мусора в неположенном месте обойдется гражданину и должностному лицу в 60-80 тысяч рублей, а юридическому лицу – в 100-120 тысяч рублей.

Для водителей грузовых авто будет и более жесткая мера наказания за повторное нарушение. Если у физического лица сумма штрафа не поменяется, то должностное лицо может поплатиться конфискацией транспортного средства.

Фиксация нарушений может происходить на автоматические камеры – съемка с них станет основанием для возбуждения дела.