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16 июля 2022, 13:43 1

В Приамурье увековечат память амурчан – героев спецоперации

Василий Орлов пообещал, что их именами назовут улицы населенных пунктов и школы

В Приамурье увековечат память амурчан – героев спецоперации
Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области обсудили меры поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Губернатор Приамурья Василий Орлов также отметил важность увековечивания имён и подвигов бойцов.

Кроме поддержки на федеральном уровне, в Амурской области семьи военнослужащих, пострадавших в ходе специальной военной операции, получают региональную помощь из бюджета региона. Существуют единовременные выплаты и дополнительные меры поддержки детям военнослужащих, погибших или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, полученной при участии в спецоперации.

Так, разработан проект постановления правительства области, которое предусматривает, что детей без очереди примут в детские сады и предоставят льготы при поступлении в государственные профессиональные образовательные организации области. Если ребёнок учится на платной основе, прорабатывается механизм компенсации стоимости. Дети получат право на бесплатные путёвки в государственные и муниципальные лагеря отдыха и оздоровления, расположенные на территории области. Школьникам предоставят бесплатное питание до выпускного класса. А ещё планируют ввести оплату стоимости проезда школьников по муниципальным маршрутам, сообщает портал правительства Приамурья.

Узнать подробнее о порядке оформления соответствующих мер поддержки члены семей военнослужащих могут в органах социальной защиты и образования по месту жительства.

— Необходимо проинформировать семьи о существующих мерах поддержки и порядке их оформления, оказать всю необходимую помощь в оформлении документов. Еще одно важное направление – увековечивание имён и подвиги бойцов. После окончания специальной военной операции в Амурской области именами Героев России, получивших награду за подвиги, назовут улицы посёлков и городов, где они выросли, школы, в которых учились, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

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#армия #жизнь

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Комментарии
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  • Бермудский

    Бермудский
    3 дня назад

    хм

    https://iz.ru/1324007/2022-04-21/putin-predlozhil-uvekovechit-pamiat-uchastnikov-spetcoperatcii-rf-v-donbasse

    Путин предложил увековечить память участников спецоперации РФ в Донбассе



    21 апреля 2022, 10:15

    а щас 16.07

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