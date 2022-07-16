В Приамурье увековечат память амурчан – героев спецоперации

В Амурской области обсудили меры поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Губернатор Приамурья Василий Орлов также отметил важность увековечивания имён и подвигов бойцов.

Кроме поддержки на федеральном уровне, в Амурской области семьи военнослужащих, пострадавших в ходе специальной военной операции, получают региональную помощь из бюджета региона. Существуют единовременные выплаты и дополнительные меры поддержки детям военнослужащих, погибших или получивших инвалидность I группы вследствие военной травмы, полученной при участии в спецоперации.

Так, разработан проект постановления правительства области, которое предусматривает, что детей без очереди примут в детские сады и предоставят льготы при поступлении в государственные профессиональные образовательные организации области. Если ребёнок учится на платной основе, прорабатывается механизм компенсации стоимости. Дети получат право на бесплатные путёвки в государственные и муниципальные лагеря отдыха и оздоровления, расположенные на территории области. Школьникам предоставят бесплатное питание до выпускного класса. А ещё планируют ввести оплату стоимости проезда школьников по муниципальным маршрутам, сообщает портал правительства Приамурья.

Узнать подробнее о порядке оформления соответствующих мер поддержки члены семей военнослужащих могут в органах социальной защиты и образования по месту жительства.

— Необходимо проинформировать семьи о существующих мерах поддержки и порядке их оформления, оказать всю необходимую помощь в оформлении документов. Еще одно важное направление – увековечивание имён и подвиги бойцов. После окончания специальной военной операции в Амурской области именами Героев России, получивших награду за подвиги, назовут улицы посёлков и городов, где они выросли, школы, в которых учились, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.