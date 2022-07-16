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16 июля 2022, 12:21 0

В Шимановском районе паводком затопило мост

Вместо дороги там теперь лодочная переправа

В Шимановском районе паводком затопило мост
Фото: Павел Васильченко

В селе Ушаково Шимановского района накануне вечером размыло дорогу, соединяющую две части населённого пункта. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщил местный житель.

— В прошлом году наводнение смыло основной мост. Сделали переправу. Жители уже тогда говорили, что небольшой паводок унесёт и этот мост. Вот итог, – поделился снимком амурчанин.

Как пояснили в Амурском центре ГЗ и ПБ, перелив произошёл из-за подъёма воды в Амуре.

— 15 июля в результате подъёма уровня воды в реке Амур произошёл перелив через мост на озере Хуторское внутри села Ушаково. Длина перелива 15 метров, глубина 0,4 метра. Проезд автотранспорта невозможен. В селе проживает 463 человека, из них 57 детей, инсулинозависимых и тяжелобольных нет. Запас медикаментов и продовольствия на семь дней. Поселковой администрацией организована лодочная переправа, – сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

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#большая вода #дороги #жизнь #природа

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